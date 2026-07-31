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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Video: "Lebih Baik dari Xavi", Legenda Al Ittihad Rekomendasikan Mantan Pelatih Timnya untuk Menangani Al Ahli

Transfers
M. Jaissle
N. Espirito Santo
X. Hernandez
V. Pereira
V. Pereira
Al Ahli
Al Ittihad
Jerman
Portugal
Spanyol
Arab Saudi

Matthias Jaissle Mendekati Kepergian dari Al-Ahli, Siapa Penggantinya?

Legenda klub Al-Ittihad yang juga mantan pelatih tim tersebut menjagokan seorang pelatih untuk menukangi rival tradisional sekaligus tetangga, Al-Ahli, pada musim depan sebagai pengganti pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Sejumlah laporan media memastikan bahwa Jaissle telah mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al-Ahli, kemarin Kamis, demi menukangi tim Newcastle United pada musim depan sebagai pengganti mantan pelatihnya, Eddie Howe.

Khamis Al-Zahrani, legenda Al-Ittihad, mengatakan dalam pernyataannya kepada saluran "Al-Arabiya": "Ada banyak nama yang muncul (untuk menggantikan Jaissle), seperti Xavi (Hernandez), Nuno Santo, dan juga pelatih asal Portugal yang pernah menangani Al-Ahli (Vitor Pereira)."

Ia menjelaskan: "Nuno Santo adalah yang terbaik untuk menukangi Al-Ahli. Ia pelatih besar, dan kita telah menyaksikannya bersama Al-Ittihad, di mana ia meraih beberapa keberhasilan."

Santo sebelumnya pernah bekerja bersama klub Al-Ittihad pada 2022 dan 2023, di mana ia meraih gelar Liga Saudi bersama tim tersebut setelah puasa gelar selama 14 tahun, serta Piala Super Saudi.

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Al-Jazira
ALJ
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Al Ittihad
ITT
Saudi Pro League
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Al Diriyah
DIR
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Al Ahli
AHL

Al-Zahrani menutup pernyataannya: "Xavi telah mencatatkan angka-angka bersama Al-Sadd Qatar dan Barcelona. Ada keseriusan dalam negosiasi dengannya, terlebih ia adalah pemilik nama besar dalam sepak bola, sehingga bisa jadi cocok dengan situasi yang ada, dan ia yang tersedia saat ini."

Perlu dicatat bahwa Xavi absen dari lapangan sejak sekitar dua musim, tepatnya sejak kepergiannya dari kepelatihan Barcelona pada akhir musim 2023-2024.

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