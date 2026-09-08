Gelandang Belanda milik Al Qadsiah, Tijjani Reijnders, melampaui capaian dirinya sendiri di Liga Roshn Saudi, setelah bergabung dengan tim tersebut pada bursa transfer musim panas lalu.

Reijnders tampil sebagai starter bersama Al Qadsiah dalam laga melawan Al Ahli, Selasa hari ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn.

Pada menit ke-14 pertandingan, gelandang Belanda itu membuka keunggulan bagi tim barunya, melalui tendangan keras dari tepi kotak penalti, yang gagal diantisipasi oleh kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy.

Gol tersebut menjadi gol kedua yang dicetak Reijnders bersama Al Qadsiah, sejak bergabung dengan tim itu pada periode transfer musim panas lalu, setelah didatangkan dari Manchester City.

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Gol pertama telah dicetak gelandang Belanda itu bersama Al Qadsiah pada penampilan keduanya bersama tim, tepatnya dalam kemenangan atas Neom dengan skor 2-0 tanpa balas, pada pekan ketiga Liga Roshn.

Dengan demikian, Reijnders melampaui awal kariernya bersama Manchester City, di mana ia hanya mencetak satu gol dalam 4 pertandingan pertama bersama tim biru langit itu pada musim lalu, yang tercipta ke gawang Wolverhampton pada pekan pertama Liga Inggris.

Perlu dicatat bahwa Reijnders tetap menjadi transfer termahal dalam sejarah klub Al Qadsiah, di mana klub Saudi itu mendatangkannya dari Manchester City pada periode transfer musim panas lalu, dengan nilai 61 juta euro, menurut laporan sejumlah media.