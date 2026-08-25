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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Layakkah dapat kartu merah langsung? Bintang Al Nassr perumit laga kontra Al Ettifaq

Al-Ettifaq vs Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Saudi Pro League
B. Krepski
M. Dembele
A. Gabriel
A. Postecoglou
Arab Saudi
Brasil
Prancis
Australia

Al Alami dalam masalah sejak dini

Tim Al Nassr menghadapi ujian berat dan lebih dini melawan Al Ettifaq, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Selasa, pada pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi di markas "Al Nawakhidha".

Pertandingan menyaksikan titik balik yang datang lebih awal setelah Moussa Dembele menerima umpan di tepi kotak penalti, pada menit ke-12, sebelum kiper Al Nassr, Bento, keluar dari gawangnya untuk mencoba menghentikannya.

Meskipun ada salah satu bek Al Nassr yang berada dekat dengan pemain Al Ettifaq dan berupaya mengejarnya, Bento menjatuhkan Dembele di luar kotak penalti, sehingga wasit Mohammed Al Hoaish mengacungkan kartu merah langsung ke wajah kiper Al Alami tersebut.

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Al Nassr FC
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Al-Taawoun
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Saudi Pro League
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Al Diriyah
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Dengan demikian, Al Nassr harus menyelesaikan pertandingan dengan kekurangan pemain, dalam laga sulit melawan Al Ettifaq, di mana pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, terpaksa menarik keluar pemainnya, Angelo, dan memasukkan kiper muda Abdulrahman Al Otaibi sebagai gantinya.

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