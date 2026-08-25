Video: Layakkah dapat kartu merah langsung? Bintang Al Nassr perumit laga kontra Al Ettifaq

Tim Al Nassr menghadapi ujian berat dan lebih dini melawan Al Ettifaq, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Selasa, pada pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi di markas "Al Nawakhidha".

Pertandingan menyaksikan titik balik yang datang lebih awal setelah Moussa Dembele menerima umpan di tepi kotak penalti, pada menit ke-12, sebelum kiper Al Nassr, Bento, keluar dari gawangnya untuk mencoba menghentikannya.

Meskipun ada salah satu bek Al Nassr yang berada dekat dengan pemain Al Ettifaq dan berupaya mengejarnya, Bento menjatuhkan Dembele di luar kotak penalti, sehingga wasit Mohammed Al Hoaish mengacungkan kartu merah langsung ke wajah kiper Al Alami tersebut.

Dengan demikian, Al Nassr harus menyelesaikan pertandingan dengan kekurangan pemain, dalam laga sulit melawan Al Ettifaq, di mana pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, terpaksa menarik keluar pemainnya, Angelo, dan memasukkan kiper muda Abdulrahman Al Otaibi sebagai gantinya.