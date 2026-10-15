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Video: Layak dikartu merah? Enzo Fernandez memicu kontroversi dengan aksi aneh melawan Paris

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Champions League
E. Fernandez
Inggris
Prancis
Argentina

Apa yang dilakukan bintang Argentina itu?

Gelandang Argentina milik Manchester City, Enzo Fernandez, memicu kontroversi besar saat timnya menghadapi Paris Saint-Germain, setelah ia mendorong wasit asal Jerman Sven Jablonski dalam momen aneh yang terjadi pada laga antara kedua tim, Rabu kemarin, dalam lanjutan matchday kedua fase liga Liga Champions.

Pada menit ke-74, saat Manchester City tertinggal 4-1, bola dialirkan kepada Enzo Fernandez di tepi kotak penalti. Gelandang Argentina itu bersiap melepaskan tembakan sebelum terkejut mendapati wasit berada di depannya, sehingga ia mendorongnya kuat dengan tangan hingga terjatuh ke tanah.

Meski dorongan itu cukup keras dan wasit sampai terjatuh di lapangan, Jablonski segera bangkit dan memutuskan untuk melanjutkan permainan tanpa menghentikan pertandingan, dalam momen yang memunculkan pertanyaan soal kemungkinan pemain Manchester City itu diganjar kartu merah.

Pendapat pun terbelah terkait insiden tersebut. Sebagian menilai tindakan Enzo Fernandez semestinya berbuah kartu merah karena perilaku buruk terhadap wasit, sementara yang lain menganggap wasit menutup mata atas hukuman bagi pemain Argentina itu karena posisinya sendiri yang salah berada di jalur bola dan menghalangi serangan menjanjikan Manchester City, sehingga ia memahami kemarahan pemain tersebut, terutama di tengah situasi timnya yang tertinggal tiga gol.

Momen itu terjadi ketika Manchester City sedang berupaya kembali ke dalam pertandingan, setelah mengakhiri babak pertama dengan ketertinggalan tiga gol tanpa balas, sebelum tampil lebih baik di babak kedua dan menekan pertahanan tim Prancis, meski banyak peluang terbuang.

Meski penampilan tim Inggris itu membaik dan berusaha memperkecil selisih, Manchester City tidak mampu menghindari kekalahan. Laga berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain 4-2 di Stadion Etihad.



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