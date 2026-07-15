Video: Lautaro Martínez menghancurkan Inggris... dan Argentina menyamai rekor bersejarah Brasil

Pemain pengganti Lautaro Martínez mencetak gol penentu kemenangan bagi Argentina dalam laga melawan Inggris pada Rabu malam ini di semifinal Piala Dunia.

Inggris sempat memimpin 1-0 hingga menit ke-85 berkat gol Anthony Gordon pada menit ke-55, sebelum Enzo Fernández menyamakan kedudukan dengan tendangan keras dari luar kotak penalti.

Pada menit ke-90+2, Lautaro mencetak gol kedua yang membawa Argentina ke final, melalui sundulan indah setelah umpan silang dari Lionel Messi.









Jaringan “Stats Foot” menyebutkan bahwa Argentina telah mencetak 19 gol di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, yang merupakan jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh sebuah tim dalam satu edisi turnamen sejak Brasil pada 1970 (19).

Argentina akan memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor tersebut dalam pertandingan final pada Minggu mendatang melawan Spanyol.







