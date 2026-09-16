Muhammad Abdulrahman, bek Al Ahly, mendapati dirinya menjadi sasaran kritik luas dari suporter akibat penampilan yang memicu kontroversi, setelah ia terlihat bersama rombongan tim yang menuju bandara untuk bersiap terbang menghadapi Sundowns dari Afrika Selatan di Piala Antarbenua, Sabtu malam mendatang.

Pemain asal Arab Saudi itu tampil dalam sebuah video yang beredar dengan cara berpakaian yang membuat suporter heran, setelah celana pendeknya terlihat begitu rendah, sebuah gaya yang biasa ditampilkan oleh pemain Spanyol Lamine Yamal, sayap Barcelona, dalam berbagai kesempatan, namun tidak mendapatkan penerimaan yang sama di kalangan sebagian suporter di masyarakat Arab.

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Yang menarik, gaya Muhammad Abdulrahman mengingatkan suporter pada penampilan Yamal, yang dikenal mengenakan celana panjang atau celana pendek dengan cara yang rendah, sebagai bagian dari gaya khasnya saat tampil di luar lapangan.

Namun kemunculan pemain Al Ahly dengan cara yang sama datang pada momen di mana hal itu bukan sekadar potret sekilas, setelah kamera mengabadikan pemain tersebut bersama rombongan tim, sehingga foto dan video itu dengan cepat menyebar melalui platform "X".

Para suporter membagikan video itu secara luas, di tengah gelombang komentar yang mengkritik penampilan pemain tersebut, terutama karena suporter terbiasa melihat para pemain klub-klub Arab Saudi mengenakan pakaian yang sesuai dengan sifat masyarakat dan budaya lokal.

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Reaksi terbelah antara mereka yang menganggap hal itu sekadar pilihan pribadi dalam berpakaian, dan suporter lain yang melontarkan kritik tajam kepada pemain tersebut, dengan menganggap bahwa penampilan seperti ini tidak sesuai dengan kemunculan bersama rombongan tim Arab Saudi.

Potret itu menjadi bahan pembicaraan sejumlah besar pengikut di platform "X", setelah penampilan pemain tersebut sebelum keberangkatan berubah menjadi materi luas untuk komentar dan kritik, meskipun fokus tim saat ini tertuju pada pertandingan antarbenua yang akan datang.

Al Ahly bersiap menghadapi Sundowns dari Afrika Selatan pada Sabtu malam, dalam pertandingan yang membuat tim berupaya meraih hasil positif, namun sebelum tiba di lapangan, Muhammad Abdulrahman mencuri perhatian dari rekan-rekannya karena penampilannya yang menyulut reaksi suporter.