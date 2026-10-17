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Video: Lamine Yamal menjebol gawang Real Betis dengan gol fantastis

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
L. Yamal
Spanyol

di pekan kesembilan Liga Spanyol

Bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, mencetak gol luar biasa ke gawang Real Betis, hanya 10 menit setelah dimulainya laga yang mempertemukan kedua tim di Stadion La Cartuja, dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Spanyol, sekaligus memberi keunggulan bagi tim Catalan melalui gol indah yang menjadi ciri khasnya.

Gol tersebut lahir dari aksi individu yang menakjubkan, dimulai ketika Yamal menguasai bola di tengah lapangan wilayah Barcelona, sebelum bertukar umpan dengan pemain Prancis Jules Kounde, lalu melesat ke arah kotak penalti dengan memanfaatkan kemampuan menggiring untuk melewati Facundo Bernal, sebelum melepaskan tendangan melengkung dengan kaki kirinya dari sisi kanan kotak penalti yang bersarang di gawang.

Gol itu memancing kekaguman para penonton yang hadir di Stadion La Cartuja, dan juga dirayakan oleh pelatih asal Jerman Hansi Flick, juru taktik Barcelona, dengan cara yang mencerminkan ketakjubannya atas aksi pemain mudanya, yang menciptakan perbedaan lewat kemampuan individu di hadapan lawan yang tangguh.

Yamal terus melanjutkan performa mengesankannya musim ini, karena ia menambah koleksinya menjadi 8 gol di Liga Spanyol, ditambah satu gol di Liga Champions, serta menyumbang 9 assist di berbagai kompetisi, dengan rincian 5 di LaLiga dan 4 di ajang Eropa.

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