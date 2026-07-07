Di saat nama Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menjadi sorotan utama di media cetak dan media sosial akibat pernyataannya yang mendukung Palestina menjelang pertandingan melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebuah cuplikan video yang direkam lebih dari dua dekade lalu kembali mencuat, menampilkan sikap kemanusiaan yang pernah diungkapkan pelatih asal Mesir tersebut dalam situasi yang sama sekali berbeda, namun membawa pesan yang sama.

Para pengguna media sosial secara luas membagikan cuplikan penampilan Hossam Hassan di acara “Siapa yang Akan Memenangkan Satu Juta” dalam segmen yang diperuntukkan bagi tokoh-tokoh masyarakat, di mana hadiahnya dialokasikan untuk kegiatan amal. Saat itu, ia menyatakan bahwa jika ia memenangkan hadiah tersebut, ia akan menyalurkannya ke rumah sakit kanker anak di Mesir, Palestina, dan anak-anak Afghanistan, sebuah pernyataan yang oleh banyak orang dikaitkan kembali dengan pernyataan-pernyataannya baru-baru ini.

Hossam Hassan sempat menarik perhatian luas selama konferensi persnya menjelang pertandingan melawan Argentina, setelah ia berbicara mengenai isu Palestina, menegaskan bahwa simpati yang ia tunjukkan berasal dari pertimbangan kemanusiaan, Selain itu, ia sebelumnya pernah mengibarkan bendera Palestina setelah tim nasional Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, dan mempersembahkan prestasi tersebut kepada rakyat Mesir dan Palestina, yang mendorong Federasi Sepak Bola Palestina untuk mengirimkan surat ucapan terima kasih kepadanya, menegaskan bahwa “beberapa kemenangan diukur dari sikap”.

Antara penampilannya di televisi beberapa waktu lalu dan pernyataan terbarunya, para pengamat berpendapat bahwa sikap Hossam Hassan terhadap Palestina tetap konsisten selama bertahun-tahun, yang membuat cuplikan lama tersebut kembali menjadi sorotan, sejalan dengan perhatian besar yang diterima pernyataannya menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Argentina, yang dijadwalkan pada Selasa malam ini.

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