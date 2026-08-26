Mohamed Salah tidak butuh waktu lama untuk menjadi buah bibir para penggemar di Turki, setelah pengaruh kegemilangannya di lapangan meluas hingga ke salah satu acara seni, ketika seorang penyanyi Turki mempersembahkan sebuah bait lagu untuk bintang Mesir tersebut sebagai penghormatan atas penampilannya bersama Trabzonspor.

Penyanyi Turki, Oyku Gurman, mempersembahkan sebuah lagu khusus untuk Salah, setelah penampilan gemilangnya yang mencolok dan torehan dua golnya yang membawa Trabzonspor meraih kemenangan atas Basaksehir dengan skor 2-1, pada pekan kedua Liga Super Turki, Minggu.

Gurman mengunggah sebuah video melalui fitur "Story" di akunnya pada platform Instagram, yang memperlihatkannya membawakan lagu tersebut di atas panggung dalam salah satu acara yang ia meriahkan, sambil mendendangkan kata-kata yang memuji nama sang kapten timnas Mesir, di antaranya: "Allah.. Allah.. Allah.. Mohamed Salah".









Momen ini memiliki nuansa yang istimewa, sebab Gurman berasal dari kota Trabzon, meski ia lahir dan tumbuh besar di Istanbul.









Bintang Mesir itu melanjutkan awal yang berpengaruh bersama Trabzonspor, setelah bermain dalam tiga pertandingan bersama timnya; ia bermain imbang pada laga pertama melawan Kasimpasa, sebelum timnya kalah dari Ferencvaros asal Hungaria pada babak kualifikasi Liga Europa, kemudian Salah membawa timnya menang atas Basaksehir dengan dua gol istimewa.

Salah pindah ke Trabzonspor pada musim panas ini, setelah berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool, yang juga menyaksikan keikutsertaannya dalam sebuah Piala Dunia bersejarah ketika ia membawa timnas Mesir ke babak 16 besar untuk pertama kalinya.