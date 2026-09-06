Juventus lolos dari kekalahan yang sudah begitu dekat di tangan Milan, setelah mencuri gol penyeimbang di menit-menit akhir dengan skor 1-1, dalam laga Derby d'Italia yang mempertemukan kedua tim hari Minggu ini, dalam pertandingan pekan ketiga Liga Italia.

Gol Milan dicetak oleh Alvadjo Sise pada menit ke-68, ketika sebuah umpan silang sampai kepadanya di dalam kotak penalti, lalu ia melewati barisan pertahanan dan melepaskan tendangan mendatar yang bersarang di gawang.

Ketika pertandingan tengah mengarah pada kemenangan Milan, Juventus menyamakan kedudukan pada menit ke-90+2 melalui Federico Gatti.

Masing-masing tim meraih satu poin, sehingga jumlah poin keduanya mencapai 7 poin di posisi keempat dan kelima, sementara Roma memuncaki klasemen dengan 9 poin, diikuti Inter yang tertinggal karena selisih gol.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

