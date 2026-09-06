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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-AC MILANAFP

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Video: Laga gila, Juventus lolos dari kekalahan di depan mata melawan Milan dalam Derby Italia

Juventus vs AC Milan
Juventus
AC Milan
Serie A
Italia

  Juventus lolos dari kekalahan yang sudah begitu dekat di tangan Milan, setelah mencuri gol penyeimbang di menit-menit akhir dengan skor 1-1, dalam laga Derby d'Italia yang mempertemukan kedua tim hari Minggu ini, dalam pertandingan pekan ketiga Liga Italia.

Gol Milan dicetak oleh Alvadjo Sise pada menit ke-68, ketika sebuah umpan silang sampai kepadanya di dalam kotak penalti, lalu ia melewati barisan pertahanan dan melepaskan tendangan mendatar yang bersarang di gawang.

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Ketika pertandingan tengah mengarah pada kemenangan Milan, Juventus menyamakan kedudukan pada menit ke-90+2 melalui Federico Gatti.

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Masing-masing tim meraih satu poin, sehingga jumlah poin keduanya mencapai 7 poin di posisi keempat dan kelima, sementara Roma memuncaki klasemen dengan 9 poin, diikuti Inter yang tertinggal karena selisih gol.

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