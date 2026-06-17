Video: Kroasia memukau dengan gol menakjubkan... dan Perišić menyamai rekor Messi

Pemain Kroasia, Petar Musa, mencetak gol penyama kedudukan (2-2) bagi timnas negaranya menjelang akhir babak pertama dalam laga melawan Inggris, Rabu malam ini, pada pertandingan pertama Grup 12 Piala Dunia 2026.

Musa mencetak gol kedua Kroasia pada menit ke-45+5, berkat umpan panjang yang dimainkan di dalam kotak penalti, yang disiapkan dengan apik oleh rekan setimnya yang berpengalaman, Ivan Perišić, sehingga pemain FC Dallas asal Amerika Serikat itu berhasil menjebol gawang Inggris.









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Sementara itu, Perišić terus menunjukkan performa gemilangnya meski usianya sudah 37 tahun, dan menjadi pemain kedua yang berhasil menciptakan gol dalam 4 edisi Piala Dunia yang berbeda, sehingga bergabung dengan bintang Argentina Lionel Messi dalam daftar yang hanya berisi nama mereka berdua, menurut statistik yang tersedia sejak tahun 1966, menurut jaringan statistik “Opta”.

Grup ke-12 Piala Dunia 2026 ini, selain Inggris dan Kroasia, juga mencakup Ghana dan Panama.











