Penyerang Al-Taawoun asal Maroko, Abdelrazak Hamdallah, memicu krisis baru di Liga Roshn Arab Saudi, dan kali ini dengan salah satu rekan senegara sekaligus rekan setimnya.

Al-Taawoun menjamu Al-Qadsiah pada Selasa hari ini di stadion mereka di Buraidah, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Seusai babak pertama, Hamdallah terlibat perselisihan dengan rekan setim sekaligus rekan senegaranya, Ashraf El-Mahdioui, kapten Al-Taawoun, saat memasuki lorong menuju ruang ganti, sebagaimana diungkap oleh kanal "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Saudi.

Ini menjadi krisis terbaru Hamdallah di Liga Roshn Arab Saudi, setelah ia memicu banyak krisis dalam beberapa tahun terakhir, yang terakhir di klub Al-Shabab, dengan mantan rekan setimnya asal Belgia, Yannick Carrasco.

Penyerang asal Maroko ini bermain untuk Al-Taawoun sejak awal musim ini, dan klub tersebut merupakan klub kelima yang ia bela di Arab Saudi, setelah Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab, serta Al-Hilal pada Piala Dunia Antarklub 2025.

Sebaliknya, El-Mahdioui bermain untuk Al-Taawoun sejak sekitar 5 tahun lalu, tepatnya sejak Januari 2022, ketika ia bergabung dengan skuad mereka dari klub Polandia Wisla Krakow, hingga kini menjadi kapten tim.