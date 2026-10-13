Bek Al Hilal asal Senegal, Kalidou Koulibaly, menyelamatkan timnya dari kebobolan yang nyaris pasti terjadi saat menghadapi Al Sadd dari Qatar, setelah ia menghalau bola dari garis gawang dalam pertandingan kedua tim pada hari Selasa, dalam lanjutan pekan kedua fase liga AFC Champions League Elite.

Momen tersebut terjadi pada menit ke-77, ketika kedudukan menunjukkan Al Hilal unggul dua gol tanpa balas, dan Koulibaly muncul pada detik-detik krusial untuk menyelamatkan timnya dari sebuah gol yang berpotensi membawa Al Sadd kembali ke dalam atmosfer pertandingan pada 15 menit terakhir, terutama karena tim Qatar itu bermain di hadapan pendukungnya sendiri di kandang.

Bek Al Hilal itu menggagalkan upaya tuan rumah untuk memperkecil ketertinggalan dan memanaskan menit-menit terakhir, setelah melakukan intervensi tepat waktu dan menghalau bola sebelum melewati garis gawang, sehingga keunggulan timnya tetap terjaga hingga akhir.

Intervensi penting Koulibaly tersebut membantu kiper asal Maroko, Yassine Bounou, meraih clean sheet pertamanya bersama Al Hilal pada edisi turnamen kali ini, setelah sebelumnya kebobolan satu gol dalam pertandingan melawan Al Gharafa dari Qatar pada pekan pertama (2-1).

Penampilan terakhir Al Hilal dengan gawang tak kebobolan di AFC Champions League Elite sebelum pertandingan melawan Al Sadd terjadi saat menghadapi Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab pada 9 Februari 2026, yang berakhir dengan hasil 0-0, pada pekan ketujuh fase liga edisi turnamen sebelumnya, dan kini Yassine Bounou berhasil mengulanginya melawan Al Sadd.

Al Hilal sukses memenangi pertandingan tersebut, sehingga mengoleksi 6 poin dan memuncaki tabel klasemen AFC Champions League Elite setelah dua pekan berjalan, sementara Al Sadd masih belum meraih poin dan berada di posisi terakhir, setelah menelan kekalahan kedua mereka di turnamen ini.



