Real Madrid meraih kemenangan yang layak atas tuan rumah Racing Santander (3-0), dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion "El Sardinero", dalam ajang Liga Spanyol, sehingga Los Blancos melanjutkan rentetan kemenangan mereka dan memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Barcelona menjadi 3 poin, sekaligus memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga klasemen.

Real Madrid memasuki laga ini di bawah pimpinan Jose Mourinho, dengan membidik kemenangan keenam secara beruntun, setelah menyaksikan rival mereka Barcelona meraih kemenangan telak atas Alaves dengan skor 6-1.

Los Blancos mengandalkan formasi 4-2-3-1, dengan Thibaut Courtois di bawah mistar gawang, dan kuartet penyerang yang terdiri dari Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, dan Kylian Mbappe.

Real Madrid mendominasi sejak menit-menit awal, dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11, setelah Mbappe melaju di dalam kotak penalti memanfaatkan umpan dari Diomande, sebelum dilanggar oleh Prati, sehingga wasit menunjuk titik penalti (yang kontroversial) yang dieksekusi sukses oleh bintang Prancis tersebut lewat tendangan mendatar keras ke sisi kanan kiper Aguirrezabala.

Racing Santander nyaris segera menyamakan kedudukan, namun Courtois dengan brilian menggagalkan tembakan Iker Lucke pada menit ke-13, sehingga menghentikan peluang tuan rumah untuk kembali ke dalam pertandingan, sebelum Real Madrid menggandakan keunggulan pada menit ke-22, melalui Jude Bellingham, yang menuntaskan serangan kolektif yang bermula dari umpan Mbappe, kemudian bola dari Arda Guler, dengan tembakan terukur ke dalam gawang.

Penderitaan tuan rumah berlanjut, setelah Alvaro Mantilla terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera, sebelum Diomande mengirim gol ketiga pada menit ke-36, lewat tembakan roket dari luar kotak penalti, setelah bola sampai kepadanya usai pertahanan Racing menghalau tendangan sudut yang dieksekusi Guler, hingga bersarang di sudut atas gawang.

Madrid menurun di babak kedua

Setelah istirahat, Real Madrid melanjutkan keunggulan mereka, namun tidak mempertahankan daya dobrak serangan yang sama seperti yang mereka tampilkan di babak pertama, sementara Racing Santander berusaha memanfaatkan menurunnya penampilan lawan dan mencari cara memperkecil jarak.

Menit ke-54 menyaksikan percobaan berbahaya dari Zabiri lewat tembakan mendatar, sebelum Mbappe membalas dengan serangan cepat dan tembakan keras pada menit ke-60, yang membentur tiang kiri gawang tuan rumah, sementara Diomande berusaha menambah skor dengan tembakan lain yang tidak membuahkan hasil.

Pada menit ke-75, Tchouameni nyaris menyebabkan dihadiahkannya penalti bagi Real Madrid setelah bola mengenai tangannya di dalam kotak penalti, namun teknologi wasit video pembantu "VAR" turun tangan untuk membatalkan keputusan tersebut, setelah terbukti bahwa bola terlebih dahulu membentur kaki pemain Prancis itu sebelum sampai ke tangannya.

Mourinho melakukan sejumlah pergantian di menit-menit akhir, dengan memasukkan Diaz, Camavinga, dan Endrick, namun skor tetap tidak berubah, sehingga Real Madrid memastikan kemenangan dengan tiga gol tanpa balas, dan meraih tiga poin penting yang membuat mereka bertahan di peringkat ketiga, serta memangkas jarak antara mereka dan pemuncak klasemen Barcelona menjadi hanya 3 poin.