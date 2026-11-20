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Kontroversi besar soal keputusan wasit mencuat terkait gol Al Ahli yang kemudian dianulir wasit asal Argentina, Facundo Tello, dalam laga klasik melawan rival tradisional mereka, Al Nassr, di Liga Roshn Saudi.

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Al Nassr bertandang ke markas rival tradisional mereka, Al Ahli, hari ini, Jumat , di Stadion Alinma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Pada menit ke-31, bek Al Ahli asal Turki, Merih Demiral, membobol gawang Al Nassr setelah kiper tim asal ibu kota itu, Bento asal Brasil, keliru keluar dari sarangnya. Bola jatuh ke arah Demiral di depan gawang yang kosong, dan ia menyundulnya masuk ke jala.

Namun, wasit asal Argentina, Facundo Tello, meninjau tayangan VAR setelah gol disahkan, sebelum akhirnya benar-benar menganulir gol tersebut dengan alasan Bento dihalangi oleh gelandang Al Ahli, Ziyad Al-Johani.

Keputusan ini memicu kemarahan besar pelatih kepala Al Ahli asal Belanda, Marino Pušić, yang terlibat adu argumen dengan wasit pertandingan karena menilai gol tersebut sah.

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Keputusan itu memicu perdebatan di kalangan pakar perwasitan. Sebagian sependapat dengan keputusan wasit asal Argentina tersebut karena kiper asal Brasil itu dihalangi, sementara yang lain menilai kontak yang terjadi wajar, yang berarti gol tersebut sah.

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Mantan wasit asal Mesir, Mohamed Kamal Risha, dalam pernyataannya kepada harian Saudi "Al Riyadiyah" mengatakan: "Keputusan wasit laga klasik menganulir gol Al Ahli sudah benar."

Ia menjelaskan: "Pemain Al Ahli, Ziyad Al-Johani, menghalangi jalur Bento, kiper Al Nassr, sehingga ia tidak bisa bergerak ke arah bola."

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Namun, mantan wasit asal Arab Saudi, Fahad Al-Mirdasi, tidak sependapat dengan analisis tersebut. Ia menegaskan gol itu sah karena tidak ada kontak.

Al-Mirdasi, dalam pernyataan melalui akun resmi program "Nadina" di saluran "MBC 1", mengatakan: "Pada menit ke-31, keputusan menganulir gol Al Ahli tidak tepat."

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Ia menjelaskan: "Pemain Al Ahli, Ziyad Al-Johani, tidak melakukan pelanggaran apa pun terhadap kiper Al Nassr, Bento Matheus. Intervensi wasit VAR dengan memanggil wasit adalah keliru, dan seharusnya gol itu disahkan."

Drama berlanjut di babak kedua, lagi-lagi berkat bek asal Turki, Merih Demiral, yang memenangkan penalti untuk Al Ahli pada menit ke-67.

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Demiral menerima umpan silang di dalam kotak penalti, lalu penyerang Al Nassr, Abdullah Al-Hamdan, berusaha mengejarnya. Namun, bek asal Turki itu terjatuh dan meminta penalti.

Awalnya, wasit asal Argentina itu mengabaikan protes para pemain Al Ahli, sebelum meninjau tayangan VAR untuk melihat insiden tersebut dari dekat, lalu kembali ke lapangan dan menunjuk titik putih untuk Al Ahli.

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Penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia maju sebagai algojo dan melepaskan tembakan keras ke sisi kanan kiper asal Brasil, Bento, yang gagal menjangkaunya. Gol tersebut menjadi gol kedua tim asal Jeddah itu pada menit ke-71.