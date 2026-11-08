Gol keempat Manchester United ke gawang Aston Villa memicu kontroversi wasit yang meluas, setelah wasit Chris Kavanagh mengesahkan gol penyama kedudukan (4-4) yang dicetak Patrick Dorgu pada menit keenam masa tambahan, meski para pemain tim tamu memprotes adanya pelanggaran terhadap kiper asal Jepang Suzuki saat berupaya membuang bola.

Gol tersebut melengkapi comeback dramatis Manchester United, yang sempat tertinggal 4-2 hingga menit-menit akhir, sebelum Joshua Zirkzee memperkecil jarak pada menit ke-92, lalu Dorgu menyamakan kedudukan pada menit ke-96, sehingga tuan rumah meraih satu poin yang tampak mustahil setelah skenario yang terjadi dalam laga yang digelar di Stadion Old Trafford, pada pekan kesepuluh Liga Primer.

Momen itu terjadi setelah kiper Manchester United Senne Lammens maju ke kotak penalti Aston Villa untuk ikut dalam serangan terakhir, dan ketika bola dieksekusi, tampak bahwa Lammens menghalangi pergerakan Suzuki dan mencegahnya menjangkau bola sebagaimana mestinya, sehingga bola sampai ke Dorgu yang memanfaatkan situasi tersebut dan mencetak gol penyama kedudukan, di tengah protes keras dari para pemain Aston Villa yang menuntut agar gol dianulir.

Teknologi video turun tangan untuk meninjau momen tersebut, sebelum gol disahkan, hingga kontroversi berkobar mengenai sejauh mana adanya pelanggaran terhadap kiper Aston Villa, terutama karena Suzuki tidak dapat menguasai bola setelah Lammens menabraknya saat berupaya keluar untuk membuang bola, selain itu saat-saat berikutnya diwarnai protes dari kiper asal Jepang itu yang mendapat kartu kuning.

Aston Villa sendiri mengawali pertandingan dengan sangat kuat, setelah Alison Edward mencetak gol pertama pada menit pertama, sebelum Nicolas Jackson menambah gol kedua pada menit keempat, tetapi Bruno Fernandes mengembalikan Manchester United ke dalam pertandingan dengan mencetak gol lewat penalti pada menit ke-16, lalu Youri Tielemans menyamakan kedudukan pada menit ke-44, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-2.

Memasuki awal babak kedua, Aston Villa kembali unggul lagi, setelah John McGinn mencetak gol ketiga dari titik penalti pada menit ke-48, sebelum Leon Goretzka menambah gol keempat pada menit ke-53, memanfaatkan kesalahan bertahan dari Leny Yoro, sehingga tim tamu tampak dalam jalur untuk meraih tiga poin.

Namun Manchester United menolak menyerah, dan terus melancarkan upaya hingga menit-menit akhir, hingga merebut dua gol pada masa tambahan dan mengakhiri laga dengan hasil imbang 4-4.