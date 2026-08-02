Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menambahkan dua trofi baru ke koleksinya setelah meraih kemenangan di turnamen klub dan turnamen senior di lapangan golf pribadinya di New Jersey.

Menurut surat kabar "The Sun", Trump yang berusia 80 tahun mencatatkan hasil yang sulit dipercaya rendahnya, yaitu 70 pukulan di bawah rata-rata di Trump National Golf Club di Bedminster selama akhir pekan, sehingga jumlah kemenangan yang diklaimnya mencapai lebih dari 40 kemenangan secara keseluruhan.

Rekaman dari media sosial memperlihatkan Presiden Amerika Serikat itu menerima tepuk tangan meriah di depan papan hasil klub setelah putaran berakhir, disertai komentar yang menegaskan bahwa ia meraih dua penghargaan atas penampilannya.









Rata-rata standar (par) di Bedminster ditetapkan pada angka 72, yang berarti Trump mengklaim bahwa ia menyelesaikan pertandingan dengan selisih dua pukulan di bawah rata-rata standar untuk meraih kemenangan ganda.

Hasil yang mencapai 70 poin itu terjadi setahun setelah Gedung Putih merilis kartu skor yang mengklaim bahwa Trump mencatatkan 69 pukulan di bawah rata-rata di turnamen tahunan yang sama pada tahun 2025 untuk memenangi turnamen dengan selisih 10 pukulan secara keseluruhan.

Trump terlihat mengunjungi pasukan selama perjalanannya ke New Jersey, meskipun para pengamat mencatat bahwa ia masih mengenakan sarung tangan golfnya saat memberi salam kepada personel militer

Salah satu pengguna situs "X" menulis, menanggapi sebuah video: "Mengenakan sarung tangan golf. Sungguh tidak sopan!".

Yang lain menambahkan: "Saya rasa dia mengenakan sepatu golf dan sarung tangan mengemudi ke mana pun dia pergi...???"









Trump, seorang pegolf yang antusias, kerap membanggakan kepiawaiannya di lapangan, dengan menyatakan: "Saya sudah banyak bermain, dan saya bermain dengan baik. Hanya ada sedikit sekali orang yang bisa mengalahkan saya dalam permainan golf".

Namun demikian, catatan panjang prestasi dan hasil yang diklaimnya telah menimbulkan keraguan di kalangan kritikus dan jurnalis olahraga selama bertahun-tahun.

Penulis olahraga Rick Reilly, penulis sebuah buku tentang kebiasaan Trump dalam bermain golf, meragukan keabsahan kemenangannya di berbagai turnamen klub, di mana ia pernah menyatakan: "Ketika menyangkut soal curang, dia berada di angka 11 dalam skala 1 sampai 10".