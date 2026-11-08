Video: Konfrontasi Panas di Depan Kamera, Carrick Meledak soal Masa Depannya Bersama Manchester United

Michael Carrick, manajer Manchester United, terlibat perdebatan sengit dengan salah satu reporter jaringan Sky Sports, setelah ia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan langsung mengenai masa depannya bersama tim, menyusul hasil imbang menegangkan 4-4 melawan Aston Villa, pada penutup laga pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Pertandingan yang digelar pada Minggu malam di Stadion Old Trafford itu menyaksikan comeback gila dari Manchester United pada momen-momen akhir, setelah tuan rumah berhasil kembali ke pertandingan dan menghindari kekalahan. Namun hasil tersebut tidak mengakhiri tanda tanya seputar masa depan Carrick, mengingat tim belum meraih cukup banyak kemenangan.

Dalam wawancara yang dilakukannya dengan Patrick Davison, reporter Sky Sports, sang reporter menanyakan kepada pelatih United tentang apa yang ia perkirakan akan terjadi dalam beberapa pekan mendatang, di tengah berulangnya tanda tanya mengenai masa depannya, seraya mengacu pada pernyataan Carrick sebelumnya yang menegaskan bahwa ia bisa saja pergi jika merasa hal itu demi kepentingan klub.

Jawaban Carrick tegas dan singkat, dengan berkata: "Itu tidak akan terjadi, tidak", sebelum sang reporter terus menekannya mengenai kemungkinan adanya pembicaraan seputar masa depannya, dengan mempertanyakan apakah hal itu merupakan sesuatu yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat.

Namun pelatih Manchester United itu tidak menanggapi pertanyaan tersebut dengan cara yang biasa, dan ia balik bertanya: "Apakah akan ada pembicaraan?", sebelum sang reporter kembali bertanya apakah ia meyakini pembicaraan tersebut akan terjadi, dan Carrick menjawab: "Apakah kamu meyakini itu?".

Dan ketika Davison kembali melontarkan pertanyaan itu kepadanya, menuntutnya menjelaskan sudut pandangnya, Carrick terlibat perdebatan langsung dengannya, dengan berkata: "Kamu yang memberitahuku soal itu, jadi bagaimana menurutmu?", sebelum sang reporter menegaskan bahwa ia menunggu jawaban langsung darinya, bukan pendapat sang reporter.

Pada akhir perbincangan, Carrick mengakui bahwa Manchester United belum meraih cukup banyak kemenangan, tetapi ia menekankan keinginannya untuk terus bekerja dan membangun di atas sisi-sisi positif yang muncul saat melawan Aston Villa, dengan perlunya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan tim, dan fokus untuk meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan mendatang.