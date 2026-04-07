Video: Komite Wasit Mengeluarkan Keputusan Resmi Terkait Kontroversi Pertandingan Barcelona dan Atlético

Komite Teknis Wasit, yang berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Spanyol, telah mengeluarkan keputusan resminya pada hari Selasa ini terkait insiden kontroversial dalam pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid pada Sabtu lalu di La Liga.

Pertandingan pertama dari tiga pertandingan antara Atlético Madrid dan Barcelona pada bulan April ini memicu kontroversi besar terkait teknologi Video Assistant Referee (VAR) dan keputusan wasit.

Atlético Madrid mengkritik keputusan wasit Busquets Ferrer karena membatalkan kartu merah yang diberikan kepada Gerard Martín, pemain Barcelona, dan meminta klarifikasi dari Komite Teknis Wasit.

Gerard Martin mencoba mengoper bola, namun tanpa sengaja menginjak pergelangan kaki Almada. Wasit Busquets Ferrer menganggapnya sebagai pelanggaran berat dan mengeluarkan kartu merah, namun Milerro Lopez dari ruang VAR menentang keputusan tersebut dan meminta wasit untuk mengubahnya, yang akhirnya dilakukan.

Menurut surat kabar "AS", Komite Teknis Wasit (CTA) mengakui pada hari Selasa, dalam program "Tiempo de Revisión", bahwa teknologi Video Asisten Wasit (VAR) seharusnya tidak campur tangan dalam pertandingan Atlético Madrid melawan Barcelona untuk meringankan hukuman Gerard Martín dari kartu merah menjadi kartu kuning.

Komite tersebut juga menegaskan bahwa wasit Busquets Ferrer seharusnya tetap pada keputusannya untuk mengusir pemain Barcelona tersebut.

Komite Teknis Wasit meninjau kembali adegan tersebut selama sesi tinjauan, dan mengakui keabsahan keputusan pengusiran yang kemudian dibatalkan.

Komite tersebut menyatakan: "Ini adalah kasus pelanggaran keras yang serius, terlepas dari siapa yang menyentuh bola terlebih dahulu. Sanksi disiplin yang tepat adalah kartu merah."

Komite membandingkan insiden tersebut dengan pertandingan Real Betis melawan Rayo, yang juga mereka yakini layak mendapat kartu merah.

Komite tersebut menambahkan: "Komite Teknis Wasit berpendapat bahwa Teknologi Bantuan Video (VAR) seharusnya tidak ikut campur, karena keputusan wasit di lapangan sudah benar. Rekomendasi VAR untuk meninjau kembali telah menyebabkan perubahan yang salah terhadap keputusan yang diambil dengan benar selama pertandingan. Wasit seharusnya tetap pada keputusan awalnya."

(Baca juga)... Daftar resmi... Empat pemain Atletico Madrid absen dalam laga melawan Barcelona