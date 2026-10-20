Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol mengungkapkan pendapatnya mengenai keputusan menganulir gol Real Betis, pada laga terakhir Barcelona di LaLiga.

Dalam program "Waktu Peninjauan", di antara momen-momen yang dipilih adalah insiden paling kontroversial dari hari Sabtu lalu di Stadion La Cartuja: gol Lo Celso, pemain Real Betis, ke gawang Barcelona, meski sebelumnya terjadi sentuhan tangan dari Cucho Hernández.

Wasit Ricardo de Burgos tidak melihat sentuhan tangan itu di lapangan, dan Del Cerro Grande mengingatkannya untuk meninjau insiden tersebut melalui layar.



Setelah peninjauan, wasit memutuskan bahwa Hernández menggunakan lengannya dan bahwa pelanggaran itu terlihat jelas dalam tayangan ulang, dan Komite Teknis Wasit mendukung penganuliran gol tersebut.

Video yang dirilis oleh komite dibuka dengan pertanyaan: "Apakah gol Real Betis telah dianulir secara benar karena sentuhan tangan dari Cucho Hernández?".

Video itu pertama-tama menampilkan rangkaian permainan secara utuh, kemudian menganalisisnya secara rinci, dan menyimpulkan adanya gerakan lengan yang disengaja ke arah bola oleh pemain Betis, serangan pun berlanjut, dan Lo Celso mencetak gol.







