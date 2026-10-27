Komite Teknis Wasit di Federasi Sepakbola Spanyol mengakhiri perdebatan seputar dua insiden paling mencolok dalam laga El Clasico antara Barcelona dan tamunya Real Madrid, yang berlangsung Minggu lalu.

Real Madrid menang atas Barcelona dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Camp Nou.

Selama pertandingan, Real Madrid menuntut pengusiran Joao Cancelo, setelah tekelnya terhadap Yan Diomande, di samping tuntutan penalti setelah handball pada Alejandro Balde.

Dalam program "Waktu Peninjauan", Komite Teknis Wasit menganalisis keputusan-keputusan wasit dalam laga El Clasico.

Menurut Komite Teknis Wasit, keputusan wasit Martinez Munuera pada insiden pertama sudah benar, di mana ia terdengar mengatakan "Ia dalam posisi alami, tangannya ke bawah dalam posisi alami" setelah melihat bola mengenai lengan Balde.

Komite dalam video tersebut menegaskan bahwa "bola mengenai lengan bek secara tidak sengaja dan keputusan wasit sudah benar".

Pada kasus kedua, Komite tidak sependapat dengan keputusan wasit, menegaskan bahwa ia seharusnya memberikan kartu kuning kepada Cancelo, setelah tekelnya terhadap kaki Diomande.

Komite Teknis Wasit berpandangan bahwa "Cancelo mengenai kaki Diomande secara sebagian, dan tidak ada kekuatan berlebihan maupun kekerasan berlebihan", dengan menafsirkan momen itu sebagai "tekel ceroboh".

Perlu dicatat bahwa wasit tidak menghitung adanya pelanggaran setelah tekel Joao Cancelo terhadap Diomande, meskipun pemain yang disebut terakhir terjatuh akibat mengalami nyeri otot.