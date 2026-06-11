Dalam pemandangan yang tak biasa dalam 94 tahun sejarah Piala Dunia, pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca menjadi saksi penerapan sistem baru yang sepenuhnya diadopsi oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mulai edisi 2026.

Untuk pertama kalinya, para pemain kedua tim tidak berbaris dalam satu barisan seperti biasanya, melainkan seluruh anggota tim – pemain inti, cadangan, dan staf pelatih – berkumpul di lingkaran tengah lapangan, bergandengan tangan, untuk memainkan dan menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama-sama.

Adegan yang disiarkan ke seluruh dunia itu memperlihatkan para pemain Meksiko mengelilingi lingkaran tengah lapangan sepenuhnya, menyanyikan "The Mexicans in a War Cry", sebelum timnas Afrika Selatan mengulangi adegan yang sama dengan lagu "Call of South Africa" dalam berbagai bahasa, diiringi tepuk tangan dari 87 ribu penonton.

Seorang sumber di FIFA mengatakan kepada ESPN sebelumnya bahwa keputusan ini bertujuan untuk "memperkuat semangat tim dan kesetaraan antara pemain inti dan cadangan, serta mengubah momen lagu kebangsaan dari upacara protokoler menjadi momen kemanusiaan yang mempersatukan... Kami tidak lagi ingin 11 pemain di lapangan dan 12 di bangku cadangan, kami ingin tim yang utuh."

Sistem baru ini, yang telah diuji coba pada Piala Dunia Klub 2025, akan diterapkan pada semua 104 pertandingan turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan merupakan bagian dari serangkaian perubahan yang disetujui FIFA untuk edisi yang diperluas ini, di mana 48 tim berpartisipasi untuk pertama kalinya.

Reaksi yang muncul terbelah, di mana para penggemar Meksiko menggambarkan momen tersebut sebagai "mengharukan dan bersejarah", sementara beberapa analis Eropa menganggapnya "terlalu teatrikal", namun gambar yang akan dikenang dari pembukaan 2026 bukanlah gol atau kartu, melainkan lingkaran lengkap para pemain yang menyanyikan lagu kebangsaan.