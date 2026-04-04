Video: Komentar pertama Saad Al-Shehri mengenai penggantian Renard di tim nasional Saudi

Saad Al-Shehri, pelatih kepala tim Al-Ittifaq, untuk pertama kalinya menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan kepelatihan tim nasional Saudi Arabia dalam waktu dekat, menggantikan pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan kemungkinan pemecatan Renard sebelum dimulainya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di tengah penurunan hasil dan performa "Al-Akhdar" belakangan ini, dengan munculnya beberapa nama yang diusulkan sebagai penggantinya, termasuk Saad Al-Shehri.

Al-Shehri mengatakan, hari Sabtu ini, dalam pernyataan pada konferensi pers menjelang pertandingan melawan Al-Qadisiyah di Liga Roshen, yang dilansir surat kabar Saudi "Al-Sharq Al-Awsat": "Saya belum menerima permintaan apa pun untuk memimpin tim nasional Saudi dalam waktu dekat."

Dia menambahkan: "Ada hal penting yang harus saya sampaikan, yaitu bahwa saya tidak akan membiarkan siapa pun menyebarkan informasi yang salah yang menyinggung patriotisme dan kesetiaan saya kepada tim nasional negara saya, karena saya siap kapan saja atas perintahnya."

Baca juga: 3 Pilihan yang Pahit... Siapa yang Paling Cocok untuk Menggantikan Renard di Tim Nasional Saudi?

Dia menjelaskan: "Ada berita yang beredar tentang penolakan saya untuk melatih tim nasional Saudi, dan itu sama sekali tidak benar. Namun, pelatih tim nasional sudah ada, dan kita semua mendukungnya serta para pemain tim nasional agar bisa tampil bagus di Piala Dunia."

Dia menambahkan: "Saat ini saya fokus pada klub Al-Ittifaq, tetapi jika negara membutuhkan saya di mana pun, dan di sektor apa pun, saya siap dan selalu bersedia untuk melayani negara saya."

Mengenai penurunan performa timnas Saudi belakangan ini, dan apakah hal itu disebabkan oleh minimnya partisipasi pemain lokal, ia menjawab: "Tidak bisa ditentukan secara pasti di mana letak masalahnya, tetapi saya pernah meraih Piala Asia dan lolos ke Olimpiade bersama timnas Olimpiade dalam kondisi yang sama."

Dia menambahkan: "Dulu para pemain tidak sering bermain seperti sekarang, tetapi sekarang mereka berlatih bersama 8 pemain asing di level tertinggi, jadi tidak bisa dipastikan di mana letak masalahnya, terutama karena tim nasional Saudi sebelumnya telah lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022 dengan layak."

Dia menyimpulkan: "Memang benar kami belum meraih gelar juara, tetapi hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan, dan ada tim-tim kuat yang juga belum meraih Piala Asia, jadi tidak bisa dinilai secara mutlak, apalagi tim nasional Saudi baru-baru ini meraih beberapa prestasi, termasuk lolos ke Piala Dunia."