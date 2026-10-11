Juventus lolos dari kekalahan di markas Cagliari dan bermain imbang 1-1 lewat gol terlambat yang dicetak pemain Prancis, Randal Kolo Muani, pada menit ke-81.

Tuan rumah lebih dulu unggul melalui gol Daniel Maldini setelah laga berjalan 20 menit, dalam pertandingan yang berlangsung pada pekan keenam Liga Italia, Minggu malam ini.

Cagliari menjalani laga ini setelah meraih 4 kemenangan (dan satu kekalahan) dalam lima pekan pertama, berbanding 3 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan milik Juventus, yang berupaya melanjutkan langkah menuju papan atas usai menang 2-0 atas Atalanta sebelum jeda internasional.

Juventus memulai pertandingan dengan tekanan dini, tetapi Cagliari dengan cepat masuk ke dalam irama laga. Papy Sarr melepaskan tembakan di atas mistar gawang pada menit kesembilan, sebelum Nicolas Gonzalez membuang peluang dari jarak dekat pada menit ke-15, setelah mengarahkan bola di samping tiang dari dalam kotak penalti.

Cagliari menghukum tamunya pada menit ke-20, ketika Maldini melakukan penetrasi dari sisi kiri, lalu menyambut bola hasil pantulan tembakannya sendiri, memanfaatkan sentuhan Pierre Kalulu—Bola kembali kepadanya, dan ia melesakkan bola dengan kaki kiri ke dalam gawang.

Weston McKennie mendapat kartu kuning pada menit ke-17, sementara Juventus terus menguasai bola tanpa ancaman berarti, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tuan rumah 1-0.

Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, melakukan dua pergantian pada awal babak kedua, dengan memasukkan Edon Zhegrova dan Karim Alaybeyoglu menggantikan Francisco Conceicao dan McKennie, sementara Cagliari memasukkan Alessandro Deiola menggantikan Juan Rodriguez.

Juventus memperbanyak upaya, dan Caprile menghalau tembakan Zhegrova pada menit ke-64, sebelum Kolo Muani mencetak gol penyeimbang pada menit ke-81, lewat sundulan kepala menyambut umpan silang dari pemain pengganti Alaybeyoglu.

Striker Prancis itu sendiri hampir mencetak gol kemenangan bagi Bianconeri pada menit ke-85, setelah menyambut umpan silang lain dari Alaybeyoglu dengan sentuhan dari jarak dekat, tetapi bola membentur mistar gawang, lalu kembali ke arah Nick Woltemade, yang usahanya dihalau Caprile.

Pada menit ke-88, Caprile menepis tembakan voli Kolo Muani, sebelum bendera offside diangkat.

Cagliari mendapat peluang pada masa tambahan waktu, tetapi Alessandro Romano melepaskan tembakan ke luar gawang pada menit 90+1, setelah bola sampai kepadanya usai tendangan bebas yang dihalau pertahanan Juventus.

Wasit menolak memberikan penalti untuk Juventus pada menit 90+3, setelah Zhegrova terjatuh di dalam kotak penalti, dengan menilai bahwa benturan itu tidak layak dianggap pelanggaran. Skor tetap tidak berubah pada menit-menit terakhir, dan kedua tim pun berbagi hasil imbang 1-1.