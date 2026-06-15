Video: Kode rahasia... Pelatih Jepang menciptakan cara baru untuk memotivasi para pemainnya menjelang laga melawan Belanda

Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, menjadi sorotan dalam laga melawan Belanda pada Senin dini hari, yang berakhir imbang 2-2, dalam pertandingan pertama Grup F Piala Dunia 2026.

Moriasso terlihat mengangkat papan putih bertuliskan angka-angka besar di pinggir lapangan, sebuah pemandangan yang memicu rasa penasaran para penonton dan media mengenai pesan apa yang ingin ia sampaikan kepada para pemainnya selama pertandingan berlangsung.

Tampaknya pelatih asal Jepang itu menggunakan metode inovatif untuk mengatasi kesulitan menyampaikan instruksi taktis di tengah suasana pertandingan yang riuh, di mana ia mengangkat lebih dari satu angka pada periode berbeda dalam pertandingan, yang mengindikasikan adanya sistem kode yang telah disepakati sebelumnya antara staf pelatih dan para pemain.

Tampaknya setiap angka mungkin terkait dengan rencana atau gerakan taktis tertentu, seperti mengubah gaya tekanan, menyesuaikan posisi pertahanan, atau beralih ke gaya permainan yang berbeda, yang memungkinkan instruksi dijalankan dengan cepat tanpa perlu menghentikan permainan atau mengandalkan pesan tradisional.

Papan tersebut muncul berulang kali selama pertandingan dengan angka yang berbeda-beda, yang memperkuat dugaan adanya "kamus taktis" khusus untuk tim nasional Jepang, yang memungkinkan para pemain memahami apa yang diminta begitu melihat angka yang ditampilkan dari area teknis.

Metode ini mendapat perhatian luas di media sosial, terutama karena mencerminkan tren yang semakin meningkat menuju inovasi dalam dunia pelatihan modern, dan mungkin membuka pintu bagi tim nasional dan klub lain untuk mengadopsi metode serupa dalam menyampaikan instruksi di lapangan.







