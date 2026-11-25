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Laga Real Madrid kontra PSV Eindhoven diwarnai momen kocak yang secara tidak langsung melibatkan pelatih Los Blancos asal Portugal, Jose Mourinho. Dari tribune yang dekat dengan staf kepelatihan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, artis Ramez Galal menyerukan ajakan bernada satire kepada sang pelatih agar meninggalkan klub Spanyol itu dan menangani Al Ahly Mesir.

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Ramez memanfaatkan keberadaannya di tribune yang dekat dengan bangku staf kepelatihan Real Madrid untuk berbicara kepada pelatih asal Portugal tersebut. "Mourinho, Al Ahly menginginkanmu, Mourinho. Essam Serag akan datang besok untuk merampungkan kesepakatan denganmu," serunya, merujuk pada kepala divisi transfer Al Ahly.

Artis asal Mesir itu melanjutkan ajakan jenakanya: "Tinggalkan Real Madrid dan datanglah melatih Al Ahly. Ammouta sudah pergi, dan Yassin Mansour akan menghadiahimu sebuah vila." Yang dimaksud adalah wakil presiden Al Ahly, yang menangani urusan sepak bola bersama anggota dewan direksi Sayed Abdel Hafiz.

Ramez Galal mengunggah sejumlah video dari stadion saat "berbicara" sepihak dengan Mourinho melalui akun Instagram miliknya. Salah satunya ia sertai keterangan bernada satire: "Apakah kita kirim kontraknya ke Mourinho?" Momen itu pun menuai banyak respons dari pengikutnya, mengingat candaan tersebut berkaitan dengan perubahan kursi kepelatihan Al Ahly baru-baru ini.

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Pada video lain yang diunggah setelah salah satu gol Mbappe, ia menulis: "Ambil Benjdida dengan status pinjaman, berikan kami Mbappe dengan status permanen."

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Ajakan Ramez muncul ketika Al Ahly tengah mencari pelatih kepala baru, setelah klub mengumumkan berpisah dengan pelatih asal Maroko Hussein Ammouta beserta staf asistennya. Keputusan itu diambil usai kekalahan 0-2 dari Pyramids di Liga Mesir, yang merupakan kekalahan pertama tim di semua kompetisi musim ini.

Keputusan melepas Ammouta diambil berdasarkan pandangan yang diajukan Yassin Mansour, wakil presiden klub, dan Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi yang bertanggung jawab atas urusan sepak bola. Dewan direksi kemudian menugaskan keduanya untuk mengajukan nama-nama kandidat pengganti pelatih asal Maroko itu dalam beberapa jam setelah pengumuman keputusan tersebut.

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Pada Rabu hari ini, Al Ahly menunjuk pelatih asal Mesir Sami Komsan sebagai pengganti sementara Ammouta hingga klub mendapatkan pelatih kepala asing yang baru. Tim berjuluk Si Merah itu turun ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Mesir dengan koleksi 20 poin, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Pyramids dan dua poin dari Zamalek di posisi kedua.

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Di sisi lain, Mourinho memimpin Real Madrid menghadapi PSV Eindhoven asal Belanda pada matchday kelima fase liga Liga Champions. Dalam laga tersebut, tim asal Spanyol itu bangkit dengan meyakinkan setelah tertinggal pada babak pertama lewat gol penalti pemain senior asal Kroasia Ivan Perisic pada menit ke-32.

Real Madrid membalikkan keadaan di babak kedua. Federico Valverde mencetak gol penyeimbang pada menit ke-50, lalu Jude Bellingham menambah gol kedua pada menit ke-60, sebelum Kylian Mbappe memperbesar keunggulan lewat dua gol pada menit ke-64 dan ke-84. Vinicius Junior kemudian melengkapi lima gol Los Blancos pada menit ke-87, sehingga laga berakhir dengan kemenangan Real Madrid 5-1.

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