Al Hilal memenangi el clasico melawan Al Ahli dengan kemenangan menghibur berskor 3-0, dalam laga yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Kingdom Arena" pada Selasa malam ini, yang merupakan laga tunda dari pekan ketiga Liga Profesional Roshn.

Al Hilal memulai laga dengan kuat dan melancarkan sejumlah serangan beruntun ke gawang Al Ahli, hingga tiba menit kesembilan yang menyaksikan gol pertama melalui Sergej Milinkovic-Savic.









Al Hilal melanjutkan dominasinya atas jalannya laga, di tengah penurunan tajam pada penampilan Al Ahli yang tidak memiliki serangan berbahaya ke gawang Yassine Bounou.

Menit ke-23 pun menyaksikan Al Hilal mencetak gol kedua melalui Crysencio Summerville, yang menambah tekanan terhadap lawannya.





Pada babak kedua, penampilan Al Ahli sedikit membaik, dan mereka mencoba dengan malu-malu menggetarkan jala, tetapi Yassine Bounou selalu hadir.

Seiring berjalannya menit-menit, Al Hilal menguasai jalannya laga dan melancarkan banyak serangan, lalu pemain anyar Ollie Watkins mencetak gol ketiga pada menit ke-86.

Al Hilal menambah pundi-pundi poinnya menjadi 12 dari 4 kemenangan beruntun, memuncaki klasemen dengan hanya unggul selisih gol atas Al Nassr yang menempati posisi kedua.

Adapun Al Ahli merosot ke peringkat ketujuh dengan 6 poin, setelah menelan kekalahan kedua di liga musim ini, menyusul kekalahan dari Al Khaleej.

Laga tersebut menyaksikan banyak tekel keras dari kedua tim, serta cekcok antarpemain yang melibatkan anggota kedua staf pelatih.









Pada menit-menit terakhir babak pertama, ketegangan begitu tinggi di antara para pemain kedua tim, di mana keributan bermula setelah duel antara Mohammed Al Mahzari, pemain Al Hilal, dan striker Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney. Al Mahzari terjatuh ke tanah dengan alasan mendapat pukulan, yang membuat wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Toney.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Demiral menghampiri Al Mahzari dan menariknya dengan kuat pada bagian kausnya saat ia terjatuh ke tanah, sehingga wasit laga memutuskan memberinya kartu kuning, di samping mengeluarkan kartu merah untuk salah satu anggota staf pelatih Al Ahli karena melakukan protes.

Pada menit ke-45+7, Demiral mendapat kartu kuning kedua lalu diusir keluar lapangan setelah tekel keras terhadap Crysencio Summerville.







