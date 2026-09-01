Al Hilal memenangi Klasiko melawan Al Ahli dengan kemenangan dramatis berskor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari ini di Stadion "Kingdom Arena" pada Selasa malam ini, laga yang ditunda dari pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Al Hilal memulai pertandingan dengan kuat dan melancarkan beberapa serangan beruntun ke gawang Al Ahli, hingga tiba menit kesembilan yang menyaksikan gol pertama melalui Sergej Milinkovic-Savic.









Al Hilal terus mendominasi pertandingan, di tengah penurunan tajam penampilan Al Ahli yang tidak memiliki serangan berbahaya ke gawang Yassine Bounou.

Menit ke-23 menyaksikan Al Hilal mencetak gol kedua melalui Crysencio Summerville, yang menambah tekanan terhadap lawannya.





Pada babak kedua penampilan Al Ahli sedikit membaik, dan mereka berusaha malu-malu untuk menggetarkan jala, tetapi Yassine Bounou selalu siaga.

Seiring berjalannya menit, Al Hilal menguasai jalannya laga dan melancarkan banyak serangan, dan pemain baru Ollie Watkins mencetak gol ketiga pada menit ke-86.

Al Hilal menambah koleksi poinnya menjadi 12 poin dari 4 kemenangan beruntun, memuncaki klasemen dengan hanya unggul selisih gol atas Al Nassr yang berada di posisi kedua.

Adapun Al Ahli melorot ke peringkat ketujuh dengan koleksi 6 poin, setelah menelan kekalahan kedua di liga musim ini, menyusul kekalahan dari Al Khaleej.

Pertandingan menyaksikan banyak tekel keras dari kedua tim, serta cekcok antarpemain yang melibatkan anggota dari kedua staf teknis.









Pada menit-menit terakhir babak pertama ketegangan begitu besar antara para pemain kedua tim, di mana krisis dimulai setelah duel antara Mohamed Mazrhi, pemain Al Hilal, dan pemain Inggris Ivan Toney, penyerang Al Ahli, hingga Mazrhi terjatuh ke tanah dengan dalih terkena pukulan, yang mendorong wasit mengeluarkan kartu kuning kepada Toney.

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Demiral menghampiri Mazrhi dan menariknya dengan keras dari kaosnya saat ia terjatuh ke tanah, sehingga wasit pertandingan memutuskan memberinya kartu kuning, di samping mengeluarkan kartu merah kepada salah satu anggota staf teknis Al Ahli karena protes.

Pada menit ke-45+7 Demiral mendapatkan kartu kuning kedua lalu diusir setelah tekel keras terhadap Crysencio Summerville.







