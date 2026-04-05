Video.. Kiper Al-Taawoun membuat Yassine Bounou berada dalam situasi yang canggung

Kiper Al-Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, tak luput dari kritikan media setelah timnya menorehkan hasil imbang yang mengecewakan melawan Al-Taawoun dengan skor 2-2, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen.

Dengan hasil ini, Al-Hilal kehilangan dua poin lagi dalam perburuan gelar, sehingga mengumpulkan 65 poin di posisi kedua, sejajar dengan Al-Ahli Jeddah di peringkat ketiga, dan tertinggal 5 poin dari Al-Nassr.

Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif menayangkan cuplikan gol kedua Al-Hilal dalam programnya "Dorina Ghair", di mana ia menyoroti kesalahan Yassin Bounou dalam mengantisipasi tendangan sudut sejak awal permainan.

Bono terlihat berada di posisi yang salah, di mana ia gagal berada di tempat yang tepat untuk menangkap bola, sehingga memberi Al-Taawoun kesempatan untuk menguasai bola kembali dan kemudian mengirim umpan silang yang menggetarkan gawang.

Media membandingkan momen Bono dengan tindakan kiper Brasil, Mailsun, yang bermain untuk Al-Taawoun, yang mengalami situasi serupa, namun posisinya yang baik di dalam kotak penalti memberinya kesempatan untuk menangkap bola.

Selain itu, Al-Shneef juga membandingkan statistik Bono dengan kiper Al-Taawoun dalam pertandingan tersebut, di mana kiper Al-Taawoun berhasil menahan 6 tembakan dari dalam kotak penalti, sementara kiper asal Maroko itu gagal menahan satu pun tembakan.

Mengenai hal ini, Al-Shneif mengatakan: "Bono pada musim pertamanya bersama Al-Hilal tampil luar biasa, namun ia gagal menampilkan performa yang sama pada musim lalu dan musim ini."

Dia menyimpulkan: "Penurunan ini tidak mengurangi nilai Bono, dia tetap salah satu kiper terbaik di dunia tanpa diragukan lagi."







