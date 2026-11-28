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Brentford meraih kemenangan bersejarah 4-0 atas Manchester United di Stadion Old Trafford pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris. Hasil ini menambah tekanan terhadap tuan rumah dan pelatih mereka, Mauricio Pochettino, setelah tim gagal memanfaatkan awal laga yang bagus dan membuat sejumlah kesalahan di lini belakang yang berujung pada kekalahan memalukan di hadapan pendukung sendiri.

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Penderitaan United bersama pelatih barunya terus berlanjut. Hari ini sang pelatih menelan kekalahan keduanya di Liga Primer, dengan skor yang sama, setelah pada pekan sebelumnya tumbang dari Liverpool di Anfield. Peluang berbahaya pertama datang dari Manchester United pada menit keempat, ketika Joshua Zirkzee masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan yang ditepis kiper Caoimhín Kelleher. Empat menit kemudian, Harry Maguire melompat menyambut umpan silang dari tendangan bebas, tetapi sundulannya membentur mistar gawang. Setelah itu, Bruno Fernandes mencoba mencetak gol lewat sundulan lain pada menit ke-11 yang melebar tipis di sisi tiang jauh.

Berlawanan dengan jalannya pertandingan, Brentford nyaris membuka skor pada menit ke-15. Kiper Senne Lammens dengan cemerlang mengantisipasi upaya Jaidon Anthony yang memanfaatkan umpan silang, dan membelokkan tendangan voli itu ke mistar gawang. United membalas lewat peluang yang disia-siakan Patrick Dorgu pada menit ke-18.

Pada menit ke-19, Callum Wilson berhasil membawa Brentford unggul berkat umpan Dango Ouattara. Sang penyerang lolos dari kawalan Leny Yoro dan Harry Maguire, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan yang tidak mampu dihalau Lammens. Fernandes mencoba membalas pada menit ke-20, tetapi tembakannya dari sudut sempit melebar jauh dari gawang.

Brentford terus memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan tuan rumah, hingga Wilson menambah gol kedua pada menit ke-32. Gol itu lahir dari serangan balik yang diawali umpan Damsgaard kepada Ouattara, yang kemudian membawa bola maju dan mengirimkannya ke dalam kotak penalti. Sang penyerang menyambutnya dengan tembakan kaki kiri ke dalam gawang, sehingga tim tamu menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

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Di awal babak kedua, pelatih Manchester United melakukan dua pergantian dengan memasukkan Luke Shaw dan Bryan Mbeumo menggantikan Lisandro Martínez dan Amad Diallo, sementara Yoro menerima kartu kuning pada menit ke-49. Dua menit kemudian, Zirkzee melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang melambung di atas mistar. Bintang Brentford, Wilson, kemudian mengalami cedera kaki pada menit ke-52 dan meninggalkan lapangan semenit kemudian untuk digantikan Kevin Schade.

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United berusaha memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54, ketika bola sampai ke kaki Dorgu di dalam kotak penalti, tetapi Kelleher menepis tembakan langsungnya. Youri Tielemans nyaris memperkecil skor pada menit ke-60 lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti, namun bola membentur mistar gawang. Pada menit ke-62, wasit video meninjau tekel Yoro terhadap Schade di dalam kotak penalti, tetapi memutuskan tidak memberikan penalti.

Pochettino memasukkan Matheus Cunha menggantikan Zirkzee pada menit ke-63, dan United nyaris memperkecil ketertinggalan pada menit ke-69 ketika Maguire melompat menyambut umpan silang Mbeumo, tetapi Keane Lewis-Potter menyapu bola dari garis gawang. Menit ke-70 diwarnai dua pergantian baru, yakni Mikkel Damsgaard masuk menggantikan Mathias Jensen di kubu Brentford, serta Shea Lacey menggantikan Dorgu di kubu United. Pada menit ke-73, Lammens menggagalkan peluang berbahaya Kevin Schade, yang lolos sendirian menghadapi gawang setelah menerima umpan terobosan, dengan membelokkan bola ke sisi tiang. Lacey mencoba melepaskan tembakan keras dari sudut sempit ke gawang Brentford pada menit ke-77 yang memaksa Kelleher membelokkan bola menjadi tendangan sudut. Kristoffer Ajer kemudian memberikan pukulan telak bagi tuan rumah pada menit ke-82 dengan memanfaatkan tendangan sudut yang dieksekusi Ouattara dan menyontek bola ke dalam gawang untuk mencetak gol ketiga. Tielemans ditarik keluar dan digantikan Mason Mount pada menit ke-83, sebelum Maguire menerima kartu kuning pada menit ke-86.

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Di menit-menit akhir, Brentford melakukan dua pergantian pada menit ke-87 dengan memasukkan Fábio Carvalho menggantikan Ouattara, serta Malik Diouf menggantikan Jaidon Anthony. Bruno Fernandes menyia-nyiakan tendangan bebas pada menit ke-89, sebelum Michael Kayode menghalau upaya berbahaya Cunha di garis gawang pada menit ke-90. Pada menit pertama masa tambahan waktu, Schade melengkapi kemenangan 4-0 setelah Kayode mengirimkan umpan ke belakang lini pertahanan United, dan sang penyerang mencungkil bola melewati Lammens ke dalam gawang. Carvalho menerima kartu kuning pada menit ke-90+3, dan laga berakhir dengan kemenangan 4-0 untuk Brentford, kemenangan pertama tim tersebut di Old Trafford sepanjang sejarah.

Dengan hasil ini, Brentford mengoleksi 20 poin dan naik ke posisi kelima klasemen Liga Primer Inggris, setelah mengawali pertandingan di posisi keenam dengan 17 poin. Sebaliknya, raihan poin Manchester United tertahan di angka 8 sehingga mereka tetap berada di posisi ke-19, satu strip di atas dasar klasemen, setelah menelan kekalahan keenam di kompetisi ini dan terus terpuruk di zona degradasi.