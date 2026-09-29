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Video: Keterkejutan Khalil Al Balushi usai lolosnya Oman: Sampai sekarang saya masih syok!

Oman vs Kuwait
Oman
Kuwait
Gulf Cup
Saudi Arabia vs Iraq
Saudi Arabia
Iraq
M. Al-Shaqsy
Oman
Kuwait
Arab Saudi
Irak

Perjalanan dramatis menuju semifinal Piala Teluk 27

Komentator olahraga asal Oman, Khalil Al Balushi, mengungkapkan keterkejutannya yang mendalam atas skenario lolosnya timnas Oman ke semifinal Piala Teluk "Khaleeji 27".

Timnas Oman lolos ke semifinal dengan cara dramatis, ketika mereka mengalahkan Kuwait pada penutup babak grup dengan skor 3-1, namun kesalahan fatal yang dilakukan oleh pencetak gol ketiga, Musab Al Shaqsi, dengan melepas kaosnya untuk merayakan gol, membuat "Sang Merah" gagal lolos secara langsung, sehingga harapan mereka pada akhirnya bergantung pada undian, setelah imbang dengan timnas Irak dalam segala hal, bahkan dalam fair play.

Forum Kooora



Undian dilakukan setelah pertandingan, dengan kehadiran perwakilan dari kedua timnas, Irak dan Oman, dan hasilnya menempatkan Oman lolos ke babak berikutnya bersama Arab Saudi yang menempati puncak klasemen.

Peristiwa ini memicu kontroversi besar seusai pertandingan. Khalil Al Balushi, komentator di saluran Al Kass, berkata setelah timnas negaranya lolos: "Sampai sekarang saya masih syok, saya tidak tahu, tetapi puji Tuhan kami lolos."

Ia melanjutkan: "Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, biarkan saya kembali ke hotel dan berpikir sampai saya bisa mencerna masalah ini." Ia menambahkan: "Puji Tuhan kami lolos, kami membutuhkan kelolosan ini, dari sisi moral ini akan sangat bermanfaat." 

Timnas Oman sebelumnya memulai turnamen dengan hasil imbang melawan Irak dengan skor 1-1, kemudian kalah tanpa balas 3-0 dari Arab Saudi (tuan rumah) pada laga kedua, sebelum menang 3-1 atas Kuwait pada hari Selasa.

Di sisi lain, timnas Irak menang atas Kuwait 3-2 pada laga kedua, sebelum kalah dari Arab Saudi malam ini dengan skor 2-0.

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