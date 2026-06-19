Video: Ketegangan dan drama di Piala Dunia... Kanada mencetak enam gol ke gawang Qatar dalam kemenangan bersejarah

Tim nasional Kanada menghancurkan lawannya dari Qatar (6-0), meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah pertandingan yang diwarnai dengan pengusiran dua pemain dari tim Al-Anabi serta berbagai kejadian dramatis.

Dengan kemenangan ini, timnas Kanada mengumpulkan 4 poin dan memuncaki Grup B Piala Dunia 2026, unggul selisih gol atas Swiss yang berada di posisi kedua, sementara Qatar tetap di posisi keempat dan terakhir dengan satu poin, di belakang Bosnia yang berada di peringkat ketiga.

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Pada menit ke-16, Kanada unggul melalui bintang mereka, Sael Larin, yang menyambar bola pantulan dari kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada, sebelum penyerang Juventus, Jonathan David, menambah gol kedua lewat tendangan keras pada menit ke-29.

Masalah tim Al-Anabi tidak berhenti sampai di situ, karena pemainnya, Hammam Al-Amin, diusir pada menit ke-33, setelah menghalangi Sayl Larin, saat sang penyerang sedang dalam perjalanan untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper Abu Nada.

Wasit awalnya memberikan tendangan penalti, sebelum memeriksa tayangan ulang melalui VAR dan memutuskan untuk memberikan tendangan bebas langsung di dekat garis kotak penalti, disertai pengusiran pemain Qatar tersebut.

Sebelum babak pertama berakhir, Jonathan David mencetak gol keduanya dan gol ketiga Kanada pada menit ke-45+3, melalui tendangan susulan di garis gawang setelah bola memantul dari Abu Nada.

Kartu merah lainnya dan kehancuran total

Awal babak kedua terasa menyakitkan bagi timnas Qatar, yang kembali mendapat pukulan pada menit ke-54, ketika pemainnya, Asim Madibo, juga menerima kartu merah langsung, setelah melakukan tekel keras terhadap pemain Kanada, Ismail Koné, yang meninggalkan lapangan dengan digotong menggunakan tandu di tengah sorakan penonton.

Cedera Koné tampak serius, karena kakinya terlihat seolah-olah patah, sementara para pemain Kanada menepuk-nepuk kepala mereka dan pada awalnya mencoba menyerang Madbo.

Namun, pemain asal Qatar itu menunjukkan betapa terkejutnya dia atas cedera Koné, yang membuat para pemain Kanada bersimpati dan menghiburnya saat dia dikeluarkan dari lapangan.

Pada menit ke-64, pemain pengganti Nathan Seliba, yang masuk menggantikan Ismail Koné yang cedera, mencetak gol keempat bagi Kanada melalui tendangan bebas langsung.

Pemain Qatar, Mohammed Al-Mannai, semakin memperburuk keadaan dengan mencetak gol bunuh diri pada menit ke-75, saat ia mencoba menghalau bola namun justru memasukkannya ke gawang timnya sendiri.

Jonathan David melengkapi enam gol Kanada dan hat-trick pribadinya pada menit ke-90+2, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan bersejarah bagi tuan rumah (6-0).



