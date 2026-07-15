Video: Kesepakatan kedua tinggal hitungan jam... Pesawat bintang Barcelona yang dinantikan akan mendarat di Spanyol

Barcelona hampir secara resmi menyelesaikan transfer keduanya di bursa musim panas ini, setelah pesawat yang membawa pemain baru Barça yang dinantikan itu telah mendarat di Spanyol.

Sebelumnya, Barcelona telah mengumumkan transfer pertamanya di bursa musim panas ini, yaitu dengan merekrut pemain sayap asal Inggris, Anthony Gordon, dari Newcastle United, untuk memperkuat skuad di bawah asuhan pelatih Hans Flick.

Menurut surat kabar "Marca", Karim Ademi, bintang Borussia Dortmund, sudah berada di Barcelona, bersiap untuk menyelesaikan transfernya ke Barça secara resmi.

Pemain yang akan menjadi rekrutan kedua Barcelona untuk musim depan ini akan menjalani pemeriksaan medis besok, Kamis. Jika tidak ada kendala di menit-menit terakhir, ia akan menandatangani kontrak barunya dengan klub sebelum bergabung dengan tim asuhan Hans Flick.

Pemain sepak bola tersebut, yang mengenakan pakaian hitam, tiba di Barcelona sesaat setelah pukul 16.30, sesuai rencana, setelah beberapa hari negosiasi intensif antara Barcelona dan Borussia Dortmund untuk menyelesaikan detail kesepakatan.





Faktanya, sang penyerang tidak ikut serta dalam sesi latihan pramusim tim Jerman tersebut pada Minggu lalu, dengan persetujuan tegas dari klubnya, sambil menunggu selesainya proses transfernya.

Kesepakatan antara kedua klub secara praktis telah tercapai sejak hari Jumat, ketika mereka mencapai kesepakatan awal secara lisan mengenai jumlah tetap sebesar 22 juta euro, ditambah 7 juta euro sebagai bonus.

Selama beberapa hari terakhir, kedua belah pihak telah mengupayakan penyelesaian detail keuangan akhir dan melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Begitu prosedur administratif ini selesai, Ademi berangkat ke Barcelona hari Rabu ini untuk menyelesaikan langkah-langkah terakhir sebelum secara resmi bergabung dengan klub.

Begitu klub secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak tersebut, Ademi akan bergabung dalam sesi latihan, kemungkinan besar pada hari Jumat.

Namun, perkenalan resminya akan ditunda beberapa hari lagi. Juan Laporta, presiden klub, saat ini berada di Amerika Serikat untuk menghadiri pertandingan Piala Dunia, sehingga upacara penyambutan pemain baru tersebut baru akan digelar minggu depan, saat presiden Barcelona kembali ke kota.