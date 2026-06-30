Video: Kesempatan yang luar biasa... Kiper Belanda melakukan penyelamatan gemilang dan menggagalkan gol pasti yang akan dicetak oleh Sofyan Rahimi

Kiper Belanda Bart Verbruggen tampil gemilang dan menggagalkan peluang gol yang hampir pasti dari penyerang Maroko, Sofyan Rahimi, dalam pertandingan antara kedua tim pada dini hari Selasa di Stadion Monterrey, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Waktu normal pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Pada babak perpanjangan waktu pertama, tepatnya pada menit ke-98, Sufyan Rahimi membuang peluang emas setelah menerima umpan di dalam kotak penalti, lalu melakukan dribel dan melepaskan tendangan yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Brighton tersebut.

Timnas Belanda sempat unggul lebih dulu pada menit ke-72 melalui Cody Jakpo, sementara Issa Diop mencetak gol penyama kedudukan untuk Maroko pada menit ke-90+1.

Perlu dicatat bahwa Sufyan Rahimi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86, menggantikan Ezzedine Ounahi.

Pemenang pertandingan ini akan menghadapi timnas Kanada di babak 16 besar, yang sebelumnya menyingkirkan Afrika Selatan dengan skor 1-0.







