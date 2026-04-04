Video: Kesalahan fatal Al-Hilal mengejutkan Yassine Bounou saat melawan Al-Taawoun

Kiper Al-Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, mengalami cedera mendadak saat timnya bertanding melawan Al-Taawoun pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Tim Al-Hilal kebobolan gol penyama kedudukan dari Al-Taawoun pada menit ke-55 babak kedua, melalui sundulan indah dari Andre Gerotto.

Gerotto kembali mencetak gol kedua melalui sundulan baru pada menit ke-67 babak kedua.

Gawang Bono kebobolan pada kedua gol tersebut, akibat kurangnya pengawasan para pemain Al-Hilal terhadap umpan silang, hal yang tidak asing bagi skuad asuhan pelatih Italia Simone Inzaghi.

Al-Hilal terus-menerus menderita akibat umpan silang yang selalu membuat usaha Bono, yang tampil menonjol, sia-sia, namun performa buruk lini belakang mendominasi pertandingan.

Bono sebelumnya berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan terakhir melawan Al-Najma (4-0) dan Al-Fateh (1-0), sebelum kebobolan dua gol melawan Al-Taawoun.