Duel antara Al Ahli Arab Saudi dan Sundowns Afrika Selatan dalam kompetisi Piala Dunia Antarklub berkobar, setelah menit-menit awal menyaksikan dua gol beruntun, salah satunya berasal dari kekacauan pertahanan yang jelas dari tim Arab Saudi, sebelum Al Ahli berhasil membalas dengan cepat lewat gol bunuh diri yang mengembalikan pertandingan ke titik awal.

Sundowns Manfaatkan Kelengahan Al Ahli

Sundowns berhasil membuka skor melalui Nuno Santos, setelah memanfaatkan bola umpan silang yang mencapai jantung kotak penalti, lalu mengubahnya dengan sundulan ke dalam gawang Edouard Mendy pada menit ke-17.

Gol itu datang di tengah kelengahan yang jelas dari pertahanan Al Ahli, yang gagal mengantisipasi bola di dalam kotak penalti, dengan Valentine Atangana muncul dalam posisi yang tidak memungkinkannya melakukan penjagaan sebagaimana mestinya, sehingga pemain Sundowns menemukan ruang yang tepat untuk mencetak gol.









Gol tersebut kembali menyorot salah satu masalah paling menonjol yang muncul pada Al Ahli belakangan ini, yakni buruknya organisasi pertahanan dan keterlambatan dalam mengantisipasi pergerakan lawan di dalam kotak penalti.

Brikan Membalas, Williams Bikin Gol Bunuh Diri

Al Ahli tidak menunggu lama untuk membalas, karena Firas Al Brikan berhasil memanfaatkan umpan istimewa yang datang dari sisi kiri, lalu mengarahkannya ke gawang, hingga membentur kiper Afrika Selatan Ronwen Williams dan bersarang di gawangnya secara tidak sengaja pada menit ke-19.

Meskipun gol itu dicatatkan untuk Al Ahli, cara bola sampai ke gawang berasal dari kesalahan kiper Sundowns, setelah bola membenturnya dan berubah menjadi gol bunuh diri yang dengan cepat menyamakan kedudukan.









Yang menarik di awal pertandingan, kesalahan yang membuat Al Ahli kebobolan bukanlah sekadar momen sesaat, melainkan kelanjutan dari masalah yang telah muncul lebih dari sekali, baik dalam penjagaan di dalam kotak penalti maupun dalam mengantisipasi bola-bola yang mencapai jantung pertahanan.

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Al Ahli perlu segera memperbaiki celah ini, karena berlanjutnya buruknya organisasi pertahanan bisa memberi Sundowns peluang-peluang baru, terlebih dengan cepatnya pergerakan para pemainnya dan kemampuannya memanfaatkan setiap ruang yang muncul di belakang atau di antara para bek tim Arab Saudi.

Di antara gol cepat Sundowns dan gol bunuh diri yang mengembalikan Al Ahli ke pertandingan, laga puncak ini dimulai dengan penuh gejolak, namun Posecnik akan dituntut untuk menemukan solusi cepat bagi celah pertahanan, agar kesalahan yang berulang tidak berubah menjadi faktor penentu yang memenangkan duel bagi juara Afrika.

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