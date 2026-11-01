Frank Illet, pendukung Manchester United yang dikenal dengan julukan "The United Strand", mengejutkan para pengikutnya dengan sebuah video yang memperlihatkan dirinya dengan kepala yang benar-benar gundul, setelah tantangan terkenalnya mencapai 103 pertandingan tanpa memotong rambut.

Illet, yang terkenal karena menolak memotong rambutnya hingga Manchester United meraih 5 kemenangan beruntun, memulai video melalui akun "Instagram"-nya dengan ucapan: "Cukup, aku sudah tidak tahan lagi", lalu ia tampil dengan kepala gundul dan mulai memaparkan pilihan gaya rambutnya yang cocok untuk fase berikutnya.

Namun, adegan itu ternyata merupakan bagian dari kampanye promosi salah satu platform kecerdasan buatan, sebelum Illet mengakhiri video dengan menegaskan bahwa tantangannya belum berakhir, seraya berkata: "Tantangan ini masih berlanjut, dan aku berkomitmen padanya, serta tidak akan memotong rambutku kecuali ketika Manchester United menang dalam lima pertandingan beruntun".

Illet juga mengunggah video lain melalui Facebook yang di dalamnya ia menegaskan kelanjutan tantangan tersebut, setelah kekalahan dari Chelsea, dengan berkata: "Kekalahan baru, tidak ada kejutan".

Illet memulai tantangannya pada 5 Oktober 2024, ketika ia berjanji untuk tidak mengunjungi tukang cukur hingga Manchester United meraih 5 kemenangan beruntun dalam pertandingan resmi, dengan keyakinan bahwa hal itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa bulan.

Selama periode ini, lima pelatih silih berganti memimpin tim—baik sebagai pelatih sementara maupun permanen—tanpa mencapai target tersebut, yaitu Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher, dan Michael Carrick, di mana tantangannya mencapai 103 pertandingan dan 757 hari, hingga laga melawan Chelsea kemarin, Sabtu 31 Oktober 2026.

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