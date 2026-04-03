Video: Keputusan wasit yang dua kali membuat Ronaldo kesal memengaruhi jalannya pertandingan Al-Nassr melawan Al-Najma

Asosiasi Liga Roshen Saudi telah mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan hari Jumat ini, dalam rangkaian putaran ke-27 kompetisi tersebut.

Pertandingan paling menonjol dalam laga hari ini adalah pertemuan antara Al-Nassr, pemuncak klasemen, dan Al-Najma, tim yang berada di posisi terbawah, di Stadion Al-Awal Park.

Asosiasi menugaskan wasit Saudi Abdullah Al-Shehri untuk memimpin pertandingan, dengan dibantu oleh Saad Al-Shabrami dan Hassan Al-Salam sebagai asisten wasit, Abdullah Al-Owaidan sebagai wasit keempat, serta Raed Al-Zahrani sebagai wasit video, yang dibantu oleh Mufarh Al-Hassan.

Wasit Abdullah Al-Shehri memiliki momen-momen menonjol bersama pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, sebelum kembali bertemu dengannya dalam pertandingan melawan Al-Najma, di mana ia memicu kemarahannya yang hebat dalam dua kesempatan selama musim ini.

Awalnya terjadi pada Sabtu, 18 Oktober lalu, saat Al-Nassr menjamu Al-Fateh di Stadion Al-Awal Park, pada putaran kelima Liga Roshen, pertandingan yang berakhir dengan kemenangan "Al-Alamy" dengan skor 5-1.

Ronaldo sangat marah kepada wasit Saudi selama pertandingan tersebut, setelah wasit meniup peluit untuk menyatakan offside terhadap Al-Fateh, padahal bola sedang menuju sang bintang Portugal dalam serangan balik.

Sekitar 20 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu, 8 November lalu, Al-Shahri memimpin pertandingan baru Al-Nassr, yang dimenangkan atas Neom dengan skor 3-1, di Stadion Kota Raja Khalid di Tabuk, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan.

Pertandingan tersebut diwarnai protes keras dari Ronaldo terhadap wasit Saudi setelah babak pertama berakhir, di mana ia mendekatinya untuk mendiskusikan salah satu keputusannya, sebelum mengejeknya dengan berkata: "Bagus, bagus, kamu memimpin pertandingan dengan sangat baik."

Ronaldo akan kembali berhadapan dengan Al-Shahri hari ini, Jumat, dalam pertandingan pertamanya setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen dari Al-Nassr sepanjang bulan lalu, sejak kemenangan 3-1 atas Al-Fayha pada pekan ke-24 Liga Roshen.