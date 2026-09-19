Keterkejutan Al Ahli menghadapi Sundowns dari Afrika Selatan tidak berakhir bersama peluit panjang, setelah situasi kontroversial berpindah dari lapangan menuju ruang konferensi pers, dalam pemandangan mencolok yang dibintangi oleh pelatih tim, Marino Pusic, yang terlibat dalam perdebatan sengit dengan salah satu jurnalis akibat pertanyaan tentang keputusan-keputusan taktisnya selama pertandingan.

Al Ahli kalah pada Sabtu malam di kandang lawan menghadapi Sundowns dengan skor dua gol berbanding satu, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di ajang Piala Antarbenua.

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Insiden itu bermula ketika jurnalis tersebut bertanya kepada Pusic tentang Saleh Abu Al-Shamat, menjelaskan bahwa pemain itu seharusnya mendapat kesempatan tampil sebelum menit-menit akhir, sebelum sang pelatih menjawab dengan nada tajam, "Sepertinya Anda salah satu pendukung salah satu pemain, dan Anda memang benar, tetapi pertanyaan Anda tidak logis, kami tampil bagus hari ini."

Persoalan tidak berhenti pada jawaban itu, karena Pusic kembali menyoroti reaksi jurnalis tersebut setelah ia memperhatikan senyumnya selama perdebatan, sehingga dialog itu keluar dari kerangka tradisional konferensi pers dan berubah menjadi konfrontasi langsung di hadapan media yang berada di ruangan.

Pelatih Al Ahli berkata kepada jurnalis itu, "Kenapa Anda tertawa? Apakah Anda menertawakan tim Anda?", dalam momen yang menarik perhatian, terutama karena pertanyaan itu datang beberapa menit setelah Al Ahli kalah dari Sundowns dengan skor 2-1 dan kehilangan peluang meraih gelar.

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Ketajaman Pusic dalam konferensi pers itu merupakan kelanjutan dari situasi kontroversial yang menyelimuti keputusan-keputusannya selama pertandingan, terutama karena Abu Al-Shamat baru tampil pada dua menit terakhir saja, hal yang juga memicu ketidakpuasan pemain itu setelah peluit panjang, setelah ia meninggalkan lapangan dengan marah dan melepas jersey Al Ahli dalam momen yang memicu reaksi luas.

Di antara kekalahan Al Ahli dari Sundowns dan kontroversi seputar pergantian pemain, konferensi pers itu mendapatkan bagian sensasinya, setelah sebuah pertanyaan tentang pemain yang hanya tampil beberapa menit berubah menjadi perselisihan mencolok, yang judul paling menonjolnya adalah pertanyaan Pusic kepada jurnalis, "Kenapa Anda tertawa?".



