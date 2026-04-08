Video: "Kenapa kamu memperlakukan kami seperti ini?"... Yasslah meluapkan kemarahannya kepada wasit pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha

Pelatih Al-Ahli Jeddah asal Jerman, Matthias Jaissle, melontarkan kritik pedas terhadap wasit dalam laga timnya melawan Al-Fayha yang digelar hari Rabu ini, dalam rangkaian pekan ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan berakhir imbang 1-1, di mana terjadi banyak keputusan wasit yang kontroversial, terutama tidak diberikannya tendangan penalti beberapa detik sebelum peluit akhir dibunyikan.

Setelah pertandingan, kamera siaran televisi menangkap reaksi Yassele yang meledak marah dan bergegas menuju tim wasit untuk menanyakan keputusan tersebut.

Yasle tampak marah dan mengarahkan perkataannya kepada wasit, sambil berkata: "Mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini, kami juga memahami peraturan."

Dia melanjutkan: "Hal ini selalu terjadi pada kami, mengapa Anda tidak memberikan tendangan penalti, teman."

Pertandingan tersebut diwarnai suasana yang memanas di tribun Al-Ahly, ditambah dengan serangan para pemain dan staf pelatih terhadap wasit, akibat keputusan-keputusannya yang aneh.







