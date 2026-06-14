Pertandingan antara Belanda dan Jepang, yang berakhir imbang 2-2 di Stadion AT&T dalam rangkaian pertandingan Grup 6 Piala Dunia 2026, mencatatkan sejumlah angka dan statistik yang menarik.

Kedua tim berada di Grup 6 bersama Swedia dan Tunisia, dalam grup yang tampak sangat seimbang dan menjanjikan banyak ketegangan selama fase grup, di tengah upaya semua tim untuk mengamankan tiket lolos ke babak gugur.

Akun "Mr. Sheph", yang spesialis dalam statistik, menyebutkan bahwa Cressensio Samfer menjadi pemain Belanda kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol hanya tiga menit setelah menerima kartu kuning. Pemain Belanda pertama yang mencapai prestasi ini adalah Wim Kieft, dalam pertandingan Belanda melawan Mesir yang berakhir imbang (1-1) di Piala Dunia 1990.

Dia menambahkan bahwa Ryan Gravenberch memberikan dua umpan kunci dalam pertandingan tersebut, sehingga menjadi pemain Liverpool pertama dalam sejarah Piala Dunia yang menciptakan dua gol dalam satu pertandingan, serta pemain Belanda pertama yang mencapai prestasi ini sejak Denzel Dumfries di Piala Dunia 2022.

Ia juga mencatat bahwa Daichi Kamada mencetak gol penyeimbang untuk Jepang melalui sundulan setelah tendangan sudut, sehingga gol ini menjadi gol keempat yang dicetak Jepang melalui sundulan dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah gol-gol yang dicetak oleh Hidetoshi Nakata pada 2002, Shinji Okazaki pada 2014, dan Yuya Osako pada 2018.

Dia juga menjelaskan bahwa gol Kamada merupakan gol kedua Jepang dalam sejarah Piala Dunia yang dicetak setelah menit ke-85, setelah gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Shinji Okazaki pada menit ke-87 saat melawan Denmark pada edisi 2010.