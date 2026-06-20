Tim nasional Paraguay meraih kemenangan berharga atas tim nasional Turki dengan skor 1-0, Sabtu dini hari, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta sangat awal, hanya 65 detik setelah peluit kick-off dibunyikan, melalui pemain Matias Galarza, sehingga menjadi gol tercepat di edisi Piala Dunia kali ini. Timnas Paraguay berhasil mempertahankan keunggulannya meskipun harus bermain dengan kekurangan pemain selama lebih dari separuh pertandingan.

Bintang Paraguay, Miguel Almirón, mendapat kartu merah langsung di akhir babak pertama karena melanggar aturan baru yang melarang pemain menutup mulut mereka saat terjadi keributan. Namun, kiper Orlando Gil tampil gemilang dan berhasil menahan beberapa tendangan krusial yang menjaga keunggulan timnya.

Kemenangan ini secara resmi memastikan timnas Amerika Serikat memuncaki Grup 4, sementara harapan timnas Turki untuk lolos ke babak gugur pupus setelah menelan kekalahan kedua berturut-turut. Paraguay dijadwalkan akan menghadapi Australia pada Kamis mendatang di pertandingan terakhir untuk memperebutkan posisi kedua.

Timnas Paraguay berhasil memulihkan keseimbangannya setelah kekalahan telak di pertandingan pertama melawan Amerika Serikat dengan skor (4-1). Peningkatan ini berkat perubahan taktis yang dilakukan oleh pelatih Gustavo Álvaro, yang memasukkan pemain Matias Galarza, pemain profesional Atlanta United asal Amerika Serikat, ke dalam susunan pemain inti setelah absen pada pertandingan pertama, dan membalas kepercayaan pelatihnya dengan tendangan kaki kiri yang keras dari jarak 25 yard yang menggetarkan gawang hanya dalam waktu satu menit lima detik.

Timnas Turki nyaris mencetak gol penyama kedudukan di babak pertama, namun sundulan pemain Mert Moldor yang berasal dari tendangan bebas langsung memantul aneh setelah membentur mistar gawang dan tiang gawang secara bersamaan.

Bek Mert Moldor menjadi salah satu pihak utama dalam insiden yang terjadi pada masa tambahan waktu babak pertama, yang mengakibatkan Almerón diusir dari lapangan.

Insiden tersebut bermula dari pertukaran kata-kata antara Almirón dan Muldor setelah terjadi pelanggaran di tengah lapangan, di mana Almirón menutup mulutnya saat berbicara kepada Muldor, yang membuat Muldor langsung meminta wasit Ivan Barton untuk mengambil tindakan hukuman.

Wasit Ivan Barton menggunakan teknologi Video Assistant Referee (VAR) untuk segera memutuskan memberikan kartu merah kepada Almirón dan mengusirnya berdasarkan peraturan baru yang diterapkan di Piala Dunia kali ini.

Timnas Turki menguasai jalannya pertandingan untuk kedua kalinya berturut-turut, namun dominasi tersebut tidak cukup, sehingga Turki kembali menelan kekalahan setelah sebelumnya dikalahkan Australia dengan skor (2-0), yang memastikan tersingkirnya Turki lebih awal dalam partisipasi Piala Dunia pertama mereka setelah 24 tahun.



