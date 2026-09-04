Zamalek meraih kemenangan yang penuh kekhawatiran dengan skor 2-1 atas AS Port asal Djibouti, pada hari Jumat, dalam laga leg pertama babak pendahuluan Liga Champions Afrika di Stadion Kairo.

Gol pertama Zamalek tercipta pada menit keenam melalui penetrasi ke kotak penalti dari sisi kiri dengan usaha individu yang luar biasa dari Shikabala Panza, yang mengirimkan umpan silang yang coba dihalau oleh penjaga gawang, namun bola justru mengarah ke Mohamed Shehata yang dengan mudah menempatkannya ke gawang yang kosong.



Shikabala Panza menambahkan gol kedua untuk Zamalek pada menit ke-36 melalui sepak pojok dari sisi kanan yang dieksekusi oleh Ahmed Abdel Rahim dan disambut oleh bintang asal Angola itu dengan sundulan yang bersarang di sisi kiri gawang.

Adapun satu-satunya gol AS Port dicetak oleh Mahdi Hussein Mahbi setelah kesalahan fatal dari Ahmed Khidr dalam mengumpan yang dimanfaatkan oleh Mahdi Hussein, yang memotong bola dan melesakkannya ke gawang Mohamed Sobhy.

Perlu diketahui bahwa laga leg kedua antara kedua tim akan dimainkan pada 12 September mendatang, juga di Mesir.



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