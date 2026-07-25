Tim Al-Ittihad melanjutkan rentetan kemenangannya dalam laga-laga persahabatan yang dijalaninya di pemusatan latihan luar negeri, sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Al-Ittihad mengalahkan klub Spanyol, Las Palmas, dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada hari Sabtu ini, di pertandingan persahabatan kedua "Sang Harimau" di pemusatan latihan luar negeri mereka di kota Marbella, Spanyol.

Winger asal Prancis, Moussa Diaby, membuka keunggulan untuk Al-Ittihad pada menit ke-15 pertandingan, setelah ia melakukan penetrasi dari sisi kanan, sebelum berhadapan langsung dengan gawang klub Spanyol tersebut dan menempatkan bola ke dalam jala.

Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit kelima, winger asal Portugal, Roger Fernandes, mencetak gol kedua untuk klub Saudi itu dengan cara yang hampir serupa, setelah melakukan penetrasi dari sisi kanan dan menempatkan bola ke dalam jala.

Adapun gol tunggal Las Palmas datang pada menit ke-77 pertandingan, setelah sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti membentur kaki Mohammed Barnawi, dan mengecoh kiper pengganti Mohammed Al-Absi.

Pertandingan ini juga menyaksikan salah satu pemain Las Palmas menerima kartu merah pada menit ke-23, akibat melakukan pelanggaran terhadap Muadh Faqihi, pemain Al-Ittihad, tanpa bola, sebelum pengusiran Farhah Al-Shamrani pada menit-menit akhir.

Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, direktur teknik tim Al-Ittihad, memulai pertandingan dengan susunan pemain yang terdiri dari elemen inti, sebelum menurunkan para pemain cadangan pada babak kedua.

Kemenangan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi "Sang Harimau" di pemusatan latihan Spanyol, menyusul kemenangan pada laga persahabatan pertama atas klub Afrika Selatan, Orlando Pirates, dengan skor 3-2, pada hari Selasa lalu.

"Sang Dekan" akan menjalani laga terakhirnya di pemusatan latihan Marbella, Spanyol, pada tanggal 30 Juli mendatang, ketika menghadapi Real Mallorca, sebelum kembali ke Jeddah.

Laga resmi pertama tim Saudi itu pada musim baru akan menghadapi klub Uni Emirat Arab, Al-Jazira, di babak play-off kualifikasi Liga Champions Asia Elite, pada tanggal 11 Agustus mendatang.