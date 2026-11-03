Paris Saint-Germain mendominasi laga melawan Villarreal dan meraih kemenangan telak dengan skor 6-0, setelah mencetak empat gol dalam kurun 17 menit di babak pertama, sebelum memperkokoh keunggulan dengan dua gol di babak kedua, dalam pertandingan yang menyaksikan penampilan gemilang Joao Neves dan Fabian Ruiz, serta keterlibatan pemain muda David Boly yang mencetak gol pertamanya di Liga Champions Eropa.

Neves membuka keunggulan pada menit kesembilan, setelah menyambar bola rebound di dalam kotak penalti usai sepak pojok.

Kemudian Paris memanfaatkan kesalahan kiper Peter Gulacsi pada menit ke-12, hingga bola sampai ke Magnes Akliouche yang mengirimkannya kepada Desire Doue, lalu Doue melepaskan tembakan ke dalam gawang.

Senny Mayulu menggandakan keunggulan pada menit ke-13, setelah menyambar bola rebound dari pertahanan Villarreal usai percobaan pertama Neves.

Selanjutnya Fabian Ruiz menambahkan gol keempat pada menit ke-17, memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah percobaan dari Achraf Hakimi.

Villarreal berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi tidak mencetak satu gol pun di babak pertama, dan percobaan paling menonjol mereka adalah tembakan Ayoze Perez pada masa tambahan waktu, yang digagalkan kiper Matvey Safonov, menjadikannya tembakan tepat sasaran pertama tuan rumah.

Memasuki babak kedua, Villarreal memasukkan Sergi Cardona menggantikan Nicolas Pepe, tetapi Paris terus mengancam gawang mereka, sebelum Ruiz mencetak gol pribadi keduanya dan gol kelima bagi timnya pada menit ke-50, setelah menerima umpan dari Vitinha, melewati Renato Veiga, lalu menembakkan bola di antara kedua kaki Gulacsi.

Luis Enrique melakukan beberapa pergantian di babak kedua, memainkan Mika Godts dan Ferran Torres pada menit ke-60, kemudian memasukkan Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou, dan David Boly pada menit ke-74.

Hanya empat menit setelah tampil, Boly mencetak gol keenam pada menit ke-78, setelah memanfaatkan umpan dari Neves, berlari masuk ke dalam kotak penalti sebelum menembak dari sudut sempit, hingga bola membentur Renato Veiga dan bersarang di gawang.

Pertandingan diwarnai beberapa kartu kuning, di mana Santi Comesana, Santiago Mourino, Sergi Cardona, Alberto Moleiro, dan Quentin Ndjantou menerima peringatan, sementara Villarreal melakukan pergantian terakhir dengan memainkan Pau Navarro menggantikan Alex Freeman pada menit ke-79, sebelum pertandingan berjalan dalam tempo yang sama hingga peluit panjang yang menyatakan kemenangan telak bagi Paris.