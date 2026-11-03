Paris Saint-Germain mendominasi laga melawan Villarreal dan meraih kemenangan telak dengan skor 6-0, setelah mencetak empat gol dalam 17 menit pada babak pertama, sebelum memperkokoh keunggulan dengan dua gol di babak kedua, dalam pertandingan yang menyaksikan ketajaman Joao Neves dan Fabian Ruiz, serta penampilan pemain muda David Boly yang mencetak gol pertamanya di Liga Champions Eropa.

Neves membuka keunggulan pada menit kesembilan, setelah menyambut bola yang memantul ke arahnya di dalam kotak penalti menyusul sebuah tendangan sudut.

Kemudian Paris memanfaatkan kesalahan kiper Peter Gulacsi pada menit ke-12, sehingga bola sampai ke Magnes Akliouche yang mengirim umpan kepada Desire Doue, lalu Doue melepaskan tembakan ke dalam gawang.

Senny Mayulu menggandakan keunggulan pada menit ke-13, setelah menyambut bola rebound dari lini pertahanan Villarreal menyusul percobaan pertama dari Neves.

Selanjutnya Fabian Ruiz menambah gol keempat pada menit ke-17, memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah sebuah percobaan dari Achraf Hakimi.

Villarreal berusaha memperkecil selisih, tetapi tidak mampu mencetak satu gol pun di babak pertama, dan percobaan paling menonjol mereka adalah tembakan Ayoze Perez pada masa tambahan waktu, yang dihalau oleh kiper Matvey Safonov, menjadikannya tembakan tepat sasaran pertama tuan rumah.

Memasuki awal babak kedua, Villarreal memasukkan Sergi Cardona menggantikan Nicolas Pepe, tetapi Paris terus mengancam gawang mereka, sebelum Ruiz mencetak gol kedua secara pribadi dan gol kelima bagi timnya pada menit ke-50, setelah menerima umpan dari Vitinha, melewati Renato Veiga, lalu menembak bola di antara kedua kaki Gulacsi.

Luis Enrique melakukan beberapa pergantian pemain di babak kedua, memasukkan Mika Godts dan Ferran Torres pada menit ke-60, kemudian menurunkan Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou, dan David Boly pada menit ke-74.

Hanya empat menit setelah tampil, Boly mencetak gol keenam pada menit ke-78, setelah memanfaatkan umpan dari Neves, melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti sebelum menembak dari sudut sempit, hingga bola membentur Renato Veiga dan bersarang di dalam gawang.

Pertandingan diwarnai beberapa kartu kuning, di mana Santi Comesana, Santiago Mourino, Sergi Cardona, Alberto Moleiro, dan Quentin Ndjantou menerima peringatan, sementara Villarreal melakukan pergantian terakhir dengan menurunkan Pau Navarro menggantikan Alex Freeman pada menit ke-79, sebelum pertandingan berjalan dengan pola yang sama hingga peluit akhir yang mengumumkan kemenangan telak bagi kubu Paris.