Barcelona melayangkan peringatan dini kepada tim-tim besar Benua Biru dengan meraih kemenangan gemilang atas tamunya, Feyenoord dari Belanda, dengan skor 5-1 pada Rabu malam ini di Stadion "Spotify Camp Nou" dalam pekan pertama fase liga Liga Champions Eropa.

Tim asuhan pelatih Hansi Flick itu mencetak 5 gol untuk pertandingan keempat dari 5 pertandingan yang dijalaninya di seluruh ajang sejak awal musim ini, di mana Feyenoord menjadi korban terbaru dalam daftar yang mencakup Elche, Rayo Vallecano, dan Valencia.

Barcelona meraih 3 poin pertama dalam pertandingan yang berlangsung di bawah guyuran hujan deras, dalam awal perjalanannya untuk merebut kembali gelar benua yang absen dari lemari trofinya sejak 2015.

Barcelona meraih kemenangan ke-19 dari 21 pertandingan yang dijalaninya di kandang sendiri sepanjang perjalanannya di Liga Champions, berbanding satu hasil imbang dan satu kekalahan, menurut statistik "Opta".

Pertandingan ini tidak menyaksikan keikutsertaan pemain Mesir Hamza Abdelkarim, karena ia tetap berada di bangku cadangan sehingga penampilan perdana penyerang muda itu di Liga Champions harus tertunda, setelah ia mengawali partisipasinya di Liga Spanyol.

Sebaliknya, pemain anyar Gabriel Jesus tampil dalam pertandingan ini sebagai pemain pengganti di babak kedua.

Dominasi Catalan

Barcelona mendominasi pertandingan sejak peluit awal, dan Raphinha tak menunggu lebih dari 3 menit untuk mencetak gol pembuka, di mana ia memanfaatkan umpan dari Lamine Yamal, memperdaya para bek tim Belanda itu, sebelum dengan mudah melepaskan tendangan ke gawang.

Barca melanjutkan dominasinya, hingga Karim Adeyemi mencetak gol kedua pada menit ke-22 lewat tendangan mengejutkan dari luar kotak penalti yang mengecoh kiper Feyenoord.

Joao Cancelo nyaris menambah gol ketiga pada menit ke-37, namun tendangannya membentur tiang kanan, sehingga skor tetap tak berubah hingga akhir babak pertama.

Jesus meninggalkan jejaknya

Situasi tidak berubah pada awal babak kedua, dominasi tuan rumah terus berlanjut, dan wajar jika mereka menambah gol ketiga yang datang pada menit ke-58 melalui Raphinha, setelah umpan terobosan luar biasa dari Pedri.

Nacho Ferri mencetak gol untuk memperkecil selisih satu menit kemudian dalam reaksi cepat, namun wasit menganulirnya karena offside.

Pada menit ke-78, Yamal menambah gol keempat lewat tendangan bebas langsung dari batas kotak penalti, yang dilepaskannya dari sela-sela pagar betis.

Dan 8 menit menjelang akhir, Sem Steijn mencetak gol penghibur setelah umpan silang istimewa dari Goncalo Borges.

Namun pemain pengganti Jesus menolak pertandingan berakhir tanpa meninggalkan jejaknya, di mana pemain anyar itu mencetak gol kelima bagi tuan rumah lewat sundulan terukur, memanfaatkan umpan silang Yamal.