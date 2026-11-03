Barcelona kembali ke jalur kemenangan di Liga Champions Eropa, setelah meraih kemenangan berharga hari Selasa ini, atas tamunya Aston Villa, dengan skor 3-0.

Pertandingan digelar di Stadion Camp Nou, dalam rangka jornada keempat fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Barca sebelumnya kalah pada jornada lalu dari Paris Saint-Germain, dengan skor 4-2, namun hari ini mereka kembali dan meraih kemenangan ketiga sehingga menambah koleksi poin menjadi 9 di posisi runner-up.

Adapun Aston Villa menelan kekalahan pertamanya di babak ini, setelah sebelumnya meraih 3 kemenangan beruntun, sehingga perolehan poinnya terhenti di angka 9 juga di posisi ketiga.

Tiga gol Barcelona dicetak oleh: Lamine Yamal (menit ke-7), Raphinha (menit ke-53, 65).

Barcelona menyuguhkan pertandingan yang istimewa, terutama di sisi serangan, di tengah keputusan pelatih Hansi Flick untuk menerapkan pressing tinggi terhadap lawan.

Para pemain Barca menyia-nyiakan beberapa peluang matang untuk menambah koleksi gol mereka, di tengah penampilan gemilang yang jelas terlihat dari Lamine Yamal.

Di sisi lain, Aston Villa menderita akibat pressing tinggi ala Catalan dan para pemainnya melakukan kesalahan fatal yang membuat mereka kalah.

Namun demikian, tim Inggris itu tetap menciptakan ancaman besar ke gawang Joan Garcia, terutama pada babak pertama, di mana Aston Villa mendapatkan 4 peluang berbahaya.