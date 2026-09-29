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Video: Kemenangan dramatis, Oman membalikkan keadaan atas Kuwait di penutup fase grup Piala Teluk 27

Oman vs Kuwait
Oman
Kuwait
Gulf Cup
Oman
Kuwait

Kebangkitan di Detik-Detik Terakhir

Dalam laga dramatis penutup jornada pertama Grup A di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", timnas Oman sukses meraih kemenangan menegangkan atas Kuwait dengan skor 3-1.

Oman membutuhkan kemenangan disertai kekalahan pesaing mereka, Irak, dari Arab Saudi untuk memperbesar peluang lolos.

Timnas Oman mengalami kejutan pahit di awal laga bagi peluang mereka ketika tertinggal lewat gol yang dicetak pemain Kuwait, Shbaib Al Khaldi, pada menit keenam.



Tim asuhan pelatih Tarik Sektioui tidak mampu setidaknya menyamakan kedudukan di babak pertama.

Oman bangkit mulai menit ke-65 saat mencetak gol penyeimbang melalui Nasser Al Rawahi.



Semangat timnas Oman tak berhenti sampai di situ, mereka berhasil menambah gol kedua, kembali melalui Al Rawahi yang mencatatkan gol pribadi keduanya pada menit ke-81.



Al Rawahi mengeksekusi sebuah bola mati pada menit ke-84 yang mengarah ke kepala Musab Al Shaqsi, yang menyambutnya ke dalam gawang, mencetak gol ketiga, sehingga menaikkan poin timnas Oman menjadi 4 poin, sama dengan perolehan Irak.


Timnas Oman dan Irak sama dalam perolehan poin dan gol, begitu pula dalam fair play (jumlah kartu), sehingga malam ini akan digelar undian untuk menentukan nama tim yang lolos ke semifinal bersama Arab Saudi.

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