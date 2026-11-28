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Al-Nassr dengan cepat kembali ke jalur kemenangan setelah merebut kemenangan berharga 1-0 atas tuan rumah Al-Hazm dalam laga yang digelar di Stadion Kota Olahraga Raja Abdullah, Buraidah, pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi. Hasil ini menebus kekecewaan para pendukung mereka usai kekalahan dari Al-Ahli pada pekan sebelumnya, sekaligus membawa Al-Nassr ke puncak klasemen untuk sementara.

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Al-Nassr berutang atas kemenangan ini kepada pemain asal Portugal, Samu Costa, yang mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-25 setelah menerima assist dari rekan senegaranya, João Félix. Momen tersebut sempat memerlukan peninjauan Video Assistant Referee (VAR) sebelum wasit mengesahkan gol itu pada menit ke-26.

Arti penting gol Costa tidak hanya terbatas pada tiga poin bagi Al-Nassr, karena gol itu juga membawa pencapaian bersejarah bagi tim. Al-Nassr menjadi klub pertama yang mencetak gol dalam 100 pertandingan beruntun sepanjang sejarah Liga Pro Saudi, menurut statistik "Opta". Rentetan tersebut dimulai pada Desember 2023 saat menghadapi Al-Riyadh dan berlanjut hingga laga melawan Al-Hazm.

Al-Nassr Unggul, Al-Hazm Minim Peluang

Al-Nassr mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 56% serta variasi serangan untuk menembus gawang Al-Hazm. Para pemain Al-Nassr melepaskan 14 tembakan, lima di antaranya tepat sasaran, sementara tim tuan rumah hanya mencatatkan tiga percobaan.

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Meski unggul jelas secara statistik, Al-Nassr gagal menambah gol kedua sehingga kepastian hasil baru didapat pada menit-menit akhir, di tengah upaya Al-Hazm untuk bangkit. Namun, lini pertahanan tim tamu mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

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Pada babak kedua, pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, bergerak untuk menyegarkan timnya dan menjaga keseimbangan dengan melakukan sejumlah pergantian, memasukkan Abdullah Al-Hamdan, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb, dan Ayman Yahya. Sementara itu, pelatih Al-Hazm asal Tunisia, Jalel Kadri, berusaha mengubah wajah timnya dengan menurunkan Amir Sayoud, Aboubakar Diakité, dan Abdulaziz Al-Dhuwaihi, tetapi perubahan tersebut tidak mampu mengubah hasil.

Al-Nassr Memimpin Sendirian untuk Sementara

Kemenangan ini memberi Al-Nassr tiga poin berharga yang mengangkat koleksi mereka menjadi 31 poin dari 13 pertandingan, berkat kemenangan ke-10 di kompetisi ini, dengan satu hasil imbang dan dua kekalahan. Mereka pun merebut posisi pertama untuk sementara dengan selisih satu poin dari Al-Hilal, yang mengoleksi 30 poin dan akan menghadapi Al-Ettifaq pada pekan yang sama.

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Al-Nassr juga unggul tiga poin atas Al-Qadsiah yang berada di posisi ketiga dengan 28 poin, sehingga persaingan di puncak Liga Roshn semakin memanas seiring berlanjutnya laga-laga pekan ke-13.

Di sisi lain, Al-Hazm tertahan di 10 poin dari 13 pertandingan dan tetap berada di peringkat ke-14, sembari melanjutkan perjuangan untuk menjauh dari zona bahaya di dasar klasemen.

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Dengan demikian, Al-Nassr meninggalkan markas Al-Hazm dengan keuntungan ganda: kembali meraih kemenangan setelah tumbang dari Al-Ahli dan mencapai rekor gol bersejarah, ditambah menduduki puncak klasemen untuk sementara sambil menunggu hasil laga Al-Hilal kontra Al-Ettifaq.